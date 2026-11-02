Las elecciones en Brasil modificaron el escenario financiero y pueden tener consecuencias en las exportaciones de San Juan hacia ese país. Así lo explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde analizó el comportamiento del real, la reacción de los mercados y las perspectivas comerciales para los productos sanjuaninos.

"Brasil es barato para los argentinos, pero Argentina es caro para los brasileros y esto regula los volúmenes y el comercio que se haya realizado", explicó el funcionario. Según detalló, la devaluación de la moneda brasileña y el aumento de las tasas de interés modificaron las condiciones de competitividad para las empresas argentinas.

Brasil, uno de los principales mercados de San Juan

Alonso destacó la importancia que tiene Brasil para la economía provincial y precisó que durante 2025 San Juan exportó productos por aproximadamente 68 millones de dólares a ese destino. Además, indicó que es el segundo mercado más importante dentro del Mercosur, después de Uruguay, y ocupa el quinto o sexto lugar entre los destinos de exportación de la provincia.

"Brasil es el segundo mercado más importante en el Mercosur para San Juan después de Uruguay", afirmó. También explicó que tiene un peso específico en diferentes actividades productivas, como el aceite de oliva, las pasas, las aceitunas, algunas autopartes, las fibras de vidrio y parte de la industria textil.

Cómo reaccionaron los mercados después de las elecciones

Al analizar las consecuencias de los comicios, el director de Comercio Exterior explicó que es necesario observar los movimientos financieros, porque también condicionan el comercio internacional. En ese sentido, recordó que la reacción del mercado durante la primera elección fue diferente a la registrada en esta oportunidad.

"En la primera elección se revalorizó el real frente al dólar, y esto en materia de precios relativos nos hizo más baratos frente a la moneda brasilera", recordó Alonso. Según explicó, esa situación permitió que durante los últimos días de la elección y las dos semanas posteriores se cerraran y concretaran numerosas exportaciones hacia Brasil.

Sin embargo, en el escenario actual la respuesta financiera fue opuesta, con un incremento del riesgo país brasileño, mayores tasas de interés para frenar la inflación y una devaluación de su moneda. "Ahora los mercados han tenido una lectura absolutamente opuesta", señaló.

Frente a esta situación, Alonso consideró que será necesario esperar a que pase la incertidumbre generada por el proceso electoral para encontrar un punto de equilibrio. También recordó que existen otros factores que pueden afectar las operaciones comerciales, como las decisiones fitosanitarias y los cortes fronterizos.

Vinos sanjuaninos con destino a Brasil y Paraguay

Más allá del escenario financiero, el funcionario destacó los resultados de una reciente misión comercial realizada en la provincia de São Paulo, en la que participaron seis bodegas sanjuaninas. Como resultado de esas gestiones, entre el viernes y el sábado anteriores a la entrevista salieron los primeros cuatro camiones, dos con destino a Brasil y dos hacia Paraguay.

"Es un programa muy interesante, tanto de vino fraccionado como en tetrabrik, y de importantes bodegas", explicó Alonso. Además, señaló que estas operaciones forman parte del trabajo que se desarrolla mediante grupos de exportadores financiados por Fundación ACBC y PROM Argentina.

Brasil seguirá en el centro de la estrategia exportadora

Pese a las dificultades que puede generar el nuevo escenario financiero, Alonso insistió en que Brasil continúa siendo un destino de gran interés para los productos sanjuaninos. El funcionario consideró que las empresas deberán seguir atentas a la evolución de las variables económicas para definir sus próximas operaciones comerciales.

"Brasil es un mercado muy interesante", sostuvo el director de Comercio Exterior, al referirse a las posibilidades que ofrece el país vecino. También planteó que es necesario acompañar los movimientos de los mercados y esperar que se estabilice la situación para alcanzar condiciones comerciales más favorables.

De esta manera, San Juan buscará sostener sus exportaciones hacia Brasil, un destino que durante 2025 recibió productos provinciales por unos 68 millones de dólares. La evolución del real, las tasas de interés y el consumo brasileño serán factores centrales para determinar cómo continúa el intercambio comercial.