Rockstar Games oficializó los detalles comerciales de GTA VI, que llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El lanzamiento estará centrado inicialmente en una experiencia para un solo jugador.

La edición estándar tendrá un precio de US$79,99 en Estados Unidos, mientras que la versión Ultimate costará US$99,99. En Europa, ambas tendrán valores de 79,99 y 99,99 euros, respectivamente.

Para América Latina y otros mercados, el precio se establecerá según el tipo de cambio de cada moneda frente al dólar estadounidense. Además, las copias físicas no incluirán disco y contendrán un código de descarga.

Contenido de las ediciones

La versión estándar permitirá acceder a la campaña protagonizada por Jason y Lucia. Quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán 1 mes gratuito de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City.

La edición Ultimate tendrá un costo adicional de US$20 e incluirá los beneficios de la reserva, además de vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas.

Según Rockstar, estos contenidos estarán integrados desde el comienzo en la progresión narrativa de los protagonistas.

Tres tráilers y el regreso a Vice City

Entre 2023 y 2026, Rockstar publicó 3 tráilers de GTA VI. El primero confirmó el regreso a Vice City y presentó a Jason y Lucia, mientras que el segundo mostró imágenes de jugabilidad capturadas desde una PlayStation 5.

El tercer avance, de casi 30 minutos, estuvo enfocado en la historia individual y las mecánicas del videojuego.

La confirmación de la fecha puso fin a meses de especulaciones sobre el lanzamiento. Las proyecciones de la industria habían ubicado el estreno en el último trimestre de 2026, en función de factores financieros, técnicos y laborales.

Un desarrollo marcado por la expectativa

La magnitud del mapa de Leonida, la densidad de los sistemas del juego y las exigencias técnicas de las consolas fueron algunos de los factores considerados durante la planificación del lanzamiento.

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, también había dado señales sobre un fuerte impacto económico del título mediante sus proyecciones financieras.

El lanzamiento de GTA VI marcará así uno de los estrenos más esperados de la industria, después de un prolongado período de desarrollo y expectativa desde su presentación oficial.