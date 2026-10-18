Los gobiernos de Alemania y Francia presentaron ofertas para financiar el 100% de la adquisición de tres submarinos destinados a la Armada Argentina, una operación valuada en poco más de 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.355 millones de dólares).

La confirmación de las propuestas europeas fue realizada este sábado 17 de octubre de 2026 por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare, durante su disertación en el habitual almuerzo del Rotary Club.

El anuncio se da en el marco de la política de reequipamiento militar impulsada por la administración de Javier Milei. En ese contexto, el Ejecutivo nacional autorizó por primera vez a la Armada a tramitar un crédito externo por 2.300 millones de dólares para los submarinos y 1.200 millones de dólares para la incorporación de dos fragatas.

Estas gestiones avanzan en paralelo a la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, cuya licitación por casi 190.000 millones de pesos fue publicada recientemente en el Boletín Oficial, fijando la apertura de sobres para el próximo 20 de noviembre.

Las alternativas técnicas en análisis ya fueron condensadas en un informe presentado al Ministerio de Defensa por el jefe de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay.

Las propuestas en pugna corresponden al modelo Scorpène, del astillero francés Naval Group, y al Type 209NG, de la compañía alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ambas firmas estructuraron planes de pago en cuotas y estimaron un plazo de entrega de la primera unidad en alrededor de seis años.

Especificaciones técnicas de los buques en competencia

Oferta de Francia (Naval Group): Ofrece el modelo Scorpène Evolved, una embarcación de aproximadamente 2.000 toneladas de desplazamiento y 72 metros de eslora. Cuenta con una autonomía de 80 días y capacidad para armamento de torpedos pesados y misiles Exocet.

Oferta de Alemania (TKMS): Propone el Type 209NG, un submarino de unas 1.590 toneladas en superficie equipado con el sistema de combate ORCCA. Un factor relevante es que la Armada Argentina opera unidades pertenecientes a esta misma familia de submarinos desde 1974.

Impacto geopolítico y estratégico en el Atlántico Sur

El proyecto de modernización de la flota generó repercusiones internacionales, despertando señales de alerta en las cancillerías de Reino Unido y Chile, motivadas por las implicancias estratégicas que representa el despliegue naval argentino sobre el Atlántico Sur y la proyección hacia el continente antártico.

Por su parte, analistas y expertos en el área militar remarcaron que la incorporación de sumergibles y buques de superficie de última generación resulta fundamental para custodiar las rutas del comercio marítimo internacional y proteger las riquezas económicas del país, en vistas al proyectado incremento del tráfico comercial marítimo derivado de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.