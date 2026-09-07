El Estado nacional destinó en julio $203.835.765,06 al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los haberes son abonados por ANSES y, según los datos publicados a partir de un informe de Clarín, van desde poco más de $12 millones hasta $26 millones brutos mensuales.

El mayor ingreso corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibió $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese monto es destinado al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el otro extremo de la lista aparece Daniel Scioli. El actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y exvicepresidente de la Nación recibió $12.486.621,66 durante julio.

Entre ambos extremos figuran otros exmandatarios y dirigentes que acceden al régimen, además de familiares que perciben pensiones derivadas de estos beneficios.

Quiénes cobran las jubilaciones de privilegio

La nómina relevada para julio quedó integrada por Alberto Fernández ($26.092.447), Mauricio Macri ($25.043.153,46), Adolfo Rodríguez Saá ($23.999.253,02), Zulema Yoma ($20.618.733,63), Gabriela Michetti ($18.192.138,24), Julio Cobos ($17.999.446,65) e Inés Pertiné ($17.561.990,73).

También aparecen Beatriz Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston, con $16.214.248,39; María Estela Martínez de Perón, con $12.936.493,68; Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, con $12.691.238,04; y Daniel Scioli, con $12.486.621,66.

El listado no contempla a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir, a través de una medida cautelar, la pensión correspondiente a Néstor Kirchner, por unos $16 millones mensuales.

La diferencia entre estos beneficios y las jubilaciones ordinarias queda reflejada en los montos. El haber mínimo vigente en julio de 2026 era de $411.989,33, mientras que las jubilaciones de privilegio relevadas multiplicaban ampliamente esa cifra.