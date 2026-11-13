El estafador de Tinder sanjuanino pagó $4.000.000 y fue sobreseído

La causa judicial contra Ángel Ariel Pedernera, conocido como el estafador de Tinder sanjuanino, concluyó este viernes en Tribunales con el dictado de su sobreseimiento definitivo por parte del juez de Garantías Pablo Leonardo León. El hombre de 33 años logró desligarse del proceso penal tras acreditar ante las autoridades que cumplió íntegramente con la devolución de los más de $4.000.000 que le había sustraído a una mujer de 29 años mediante una compleja estafa amorosa.

La desvinculación procesal se concretó luego de que la Justicia comprobara el pago total de la reparación integral que había sido homologada meses atrás entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Dicho pacto económico establecía la entrega de un monto inicial de $2.000.000 en efectivo y la cancelación posterior de nueve cuotas consecutivas para resarcir la totalidad del perjuicio ocasionado a la víctima.

En el transcurso de la audiencia final desarrollada en la sede judicial, el imputado Pedernera manifestó una actitud de congoja frente a los presentes y aseguró ante el magistrado que "estaba muy arrepentido" por todo el daño provocado. La instancia contó con la participación de la defensora oficial Sandra Leveque, representante legal del acusado, y del fiscal Pablo Martín de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quien avaló el cierre del expediente tras verificar documentalmente la restitución del dinero.

El expediente había generado fuerte repercusión pública por el sofisticado engaño que el hombre sostuvo durante un año entero tras hacer match en la aplicación de citas Tinder bajo el nombre de "Ángel" y utilizando fotos falsas de un joven rubio. Sin concretar jamás un encuentro presencial, el sujeto inventó ser propietario de una empresa constructora en Santa Fe y pastelero en un hotel de lujo sanjuanino para justificar sus reiteradas ausencias.

Para sostener la farsa y afianzar la confianza de la joven, Pedernera empleó un segundo teléfono celular con el que simulaba ser su propia madre, manteniendo conversaciones fluidas con la damnificada. Una vez consolidada la relación sentimental, comenzó a solicitar asistencia financiera alegando supuestas fallas mecánicas en su camioneta, crisis en su compañía o la compra urgente de remedios, logrando así recibir transferencias que superaron los $4.000.000 antes de ser formalizado por estafa, instancia a la que asistió acompañado por Maira Elías, ayudante de la defensoría oficial.