El ex Gran Hermano, Tomás Holder sufrió un accidente automovilístico

Un accidente automovilístico registrado durante las primeras horas de la madrugada involucró al ex participante del reality show Gran Hermano 2022, Tomás Holder. El joven transitaba a bordo de un automóvil de color negro al momento de producirse la colisión contra otro vehículo de color blanco.

Tras el hecho, el propio involucrado difundió lo sucedido a través de su cuenta en la plataforma Instagram, donde detalló el impacto recibido y manifestó registrar dolores físicos producto de la fuerza del choque. “Casi nos mata este asesin* pasando en rojo. Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo. Estoy en shock, realmente no lo puedo creer. Tengo golpes en las piernas, cabeza, nos duele todo”, afirmó.

El joven indicó que el vehículo en el que se desplazaba avanzaba respetando la señalización del semáforo. En sus declaraciones responsabilizó al conductor del automóvil blanco y señaló: “Gente de mierd* que sale y toma alcohol”.

El suceso generó un fuerte susto tanto en Holder como en las personas que lo acompañaban en el habitáculo. Pese a haber recibido lesiones en las extremidades inferiores y en la zona craneal, el joven no aportó mayores precisiones sobre el lugar exacto del siniestro ni se confirmó hasta el momento la radicación de la denuncia correspondiente en una sede policial.