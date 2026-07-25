La investigación que mantiene bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos tiene un antecedente en las observaciones que realizó la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la gestión de Daniel Vítolo. El exfuncionario aseguró que detectó más de US$500 millones que no tuvieron una explicación clara en los balances de la entidad y de la Superliga.

Según relató Vítolo, durante su paso por la IGJ encontró unos US$111 millones sin respaldo contable en los balances de la AFA y cerca de US$400 millones adicionales en los de la Superliga. El exfuncionario afirmó que la entidad fue intimada para brindar precisiones, pero que las respuestas no fueron suficientes.

Entre las irregularidades que mencionó, Vítolo señaló partidas duplicadas vinculadas con gastos de la Selección y diferencias entre los ingresos declarados por partidos y las cifras que surgían de otras fuentes.

Ante la falta de respuestas, la IGJ había solicitado la designación de veedores. Sin embargo, la AFA declaró su mudanza a un predio de la provincia de Buenos Aires y quedó fuera de la jurisdicción del organismo porteño. Posteriormente, la Justicia dejó sin efecto la veeduría.

El vínculo con la investigación en Estados Unidos

El exfuncionario relacionó aquellas observaciones con la pesquisa que llevan adelante fiscales federales estadounidenses sobre TourProdEnter LLC, una empresa que habría actuado como agente para cobrar contratos internacionales vinculados con la AFA.

De acuerdo con documentos judiciales citados en la investigación, la firma canalizó fondos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales y partidos de la Selección mediante cuentas bancarias en Estados Unidos. El monto bajo análisis superaría los US$300 millones.

Vítolo sostuvo que parte de esos fondos permanecía en las cuentas durante períodos muy breves antes de ser transferida a otros destinos y advirtió que el alcance de la investigación podría involucrar a distintos actores relacionados con las operaciones.

La Justicia estadounidense citó a allegados a la conducción de la AFA para aportar información sobre TourProdEnter. Desde la entidad, el abogado Gregorio Dalbón aclaró que la citación está dirigida a un tercero y negó que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido convocados a declarar hasta el momento.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar ante un gran jurado federal, procedimiento que es secreto y que todavía no implica una acusación formal contra la AFA ni sus dirigentes.