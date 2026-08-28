Juliana Awada eligió uno de los centros de longevidad más exclusivos de Suiza para pasar unos días dedicada al bienestar, la medicina preventiva y el cuidado personal. La ex primera dama se instaló en Clinique La Prairie, ubicada en Montreux, frente al lago Léman y rodeada por los Alpes.

La estadía fue de carácter privado y costeada por la propia Awada. Según trascendió, regresará a la Argentina este domingo después de pasar varios días en el establecimiento, reconocido internacionalmente por sus programas orientados a mejorar la calidad de vida y promover un envejecimiento saludable.

Aunque no trascendió cuál fue el programa específico que realizó la empresaria, la clínica ofrece experiencias que combinan evaluaciones médicas, estudios cardiovasculares y metabólicos, alimentación personalizada, actividad física, técnicas de respiración y tratamientos de relajación.

La propuesta se estructura alrededor de cuatro pilares: medicina, nutrición, bienestar y movimiento. A diferencia de un spa convencional, el establecimiento cuenta con profesionales médicos y especialistas de diferentes áreas que realizan evaluaciones para diseñar programas personalizados.

Cómo son los exclusivos tratamientos

Clinique La Prairie fue fundada en 1931 y actualmente ofrece diferentes programas vinculados con la revitalización, el detox, el control saludable del peso, el descanso y el rendimiento cognitivo.

Uno de sus programas más conocidos es Revitalisation, que dura siete días y puede incluir análisis de laboratorio, controles médicos, evaluaciones nutricionales, electrocardiogramas, estudios vinculados con el envejecimiento, actividad física y tratamientos de bienestar.

También existen opciones más completas que incorporan análisis de ADN, estudios epigenéticos, controles cardiovasculares, evaluaciones metabólicas, resonancias y otras pruebas médicas.

La alimentación constituye otro de los ejes de la experiencia. La propuesta prioriza productos frescos, vegetales, legumbres y cereales integrales, mientras busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

El objetivo de estos programas es obtener información sobre el estado general de cada paciente y, a partir de esos resultados, establecer hábitos y estrategias orientados a preservar la salud y favorecer un envejecimiento saludable.

El lugar fue elegido a lo largo de su historia por numerosas personalidades internacionales. Entre los argentinos que fueron vinculados con estadías en la clínica aparecen Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona.