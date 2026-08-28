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El exclusivo tratamiento de longevidad que hizo Juliana Awada en Suiza
POR REDACCIÓN
Juliana Awada eligió uno de los centros de longevidad más exclusivos de Suiza para pasar unos días dedicada al bienestar, la medicina preventiva y el cuidado personal. La ex primera dama se instaló en Clinique La Prairie, ubicada en Montreux, frente al lago Léman y rodeada por los Alpes.
La estadía fue de carácter privado y costeada por la propia Awada. Según trascendió, regresará a la Argentina este domingo después de pasar varios días en el establecimiento, reconocido internacionalmente por sus programas orientados a mejorar la calidad de vida y promover un envejecimiento saludable.
Aunque no trascendió cuál fue el programa específico que realizó la empresaria, la clínica ofrece experiencias que combinan evaluaciones médicas, estudios cardiovasculares y metabólicos, alimentación personalizada, actividad física, técnicas de respiración y tratamientos de relajación.
La propuesta se estructura alrededor de cuatro pilares: medicina, nutrición, bienestar y movimiento. A diferencia de un spa convencional, el establecimiento cuenta con profesionales médicos y especialistas de diferentes áreas que realizan evaluaciones para diseñar programas personalizados.
Cómo son los exclusivos tratamientos
Clinique La Prairie fue fundada en 1931 y actualmente ofrece diferentes programas vinculados con la revitalización, el detox, el control saludable del peso, el descanso y el rendimiento cognitivo.
Uno de sus programas más conocidos es Revitalisation, que dura siete días y puede incluir análisis de laboratorio, controles médicos, evaluaciones nutricionales, electrocardiogramas, estudios vinculados con el envejecimiento, actividad física y tratamientos de bienestar.
También existen opciones más completas que incorporan análisis de ADN, estudios epigenéticos, controles cardiovasculares, evaluaciones metabólicas, resonancias y otras pruebas médicas.
La alimentación constituye otro de los ejes de la experiencia. La propuesta prioriza productos frescos, vegetales, legumbres y cereales integrales, mientras busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.
El objetivo de estos programas es obtener información sobre el estado general de cada paciente y, a partir de esos resultados, establecer hábitos y estrategias orientados a preservar la salud y favorecer un envejecimiento saludable.
El lugar fue elegido a lo largo de su historia por numerosas personalidades internacionales. Entre los argentinos que fueron vinculados con estadías en la clínica aparecen Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona.