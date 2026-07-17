El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso por el delito de grooming contra una adolescente de 15 años que asistía a uno de los gimnasios que administraba en Don Torcuato, en el partido bonaerense de Tigre.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, y puso fin a una investigación iniciada en 2023. Los hechos ocurrieron entre febrero de 2021 y febrero de 2022, período en el que el ex deportista mantuvo conversaciones con la menor a través de Instagram.

Durante el juicio se acreditó que Molinari le envió mensajes con insinuaciones y comentarios sobre su aspecto físico. Además, según la investigación, en algunas oportunidades le pidió que activara el "modo efímero" de la aplicación, una función que elimina automáticamente las conversaciones.

Si bien la condena es de ejecución condicional y el ex gimnasta no deberá cumplir prisión efectiva, la abogada de la víctima, María Emilia García Márquez, valoró que la Justicia reconociera los hechos denunciados. "Estamos contentas porque los hechos fueron reconocidos y la verdad salió a la luz. Se le dio valor al testimonio de la víctima y este hecho no quedó impune", expresó la letrada.

El contexto de la denuncia

La adolescente entrenaba en uno de los gimnasios administrados por Molinari junto a su esposa, la entrenadora Paula Cancio, quien estaba a cargo de su preparación deportiva. Para la querella, esa relación generaba una marcada asimetría de poder entre el acusado y la víctima.

Según la causa, la joven abandonó la práctica deportiva en 2021 y recién durante un tratamiento psicológico contó los motivos. Tras conocer los mensajes, su madre realizó la denuncia ante la Justicia.

La defensa de la víctima también sostuvo que, luego de que el hecho saliera a la luz, la adolescente fue desplazada de competencias para las que ya se había clasificado.

Un referente del deporte argentino

Molinari, de 41 años, fue uno de los máximos exponentes de la gimnasia artística argentina. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se convirtió en el primer argentino en disputar una final olímpica en la prueba de anillas y, a lo largo de su carrera, obtuvo cinco premios Olimpia y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Tras retirarse de la competencia, se dedicó a la formación de jóvenes deportistas y también participó en distintos programas de televisión y espectáculos teatrales.

La abogada de la víctima sostuvo que el fallo representa un precedente importante y pidió que las instituciones deportivas refuercen los mecanismos de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes.