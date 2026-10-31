El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, que provocó el robo de activos digitales por un valor estimado de 6.300 millones de dólares. El organismo identificó la operación como «TraderTraitor» y advirtió que los responsables comenzaron a convertir los fondos sustraídos principalmente en Ethereum.

La información fue difundida este sábado 31 de octubre, luego del ataque registrado el jueves 29 de octubre. Según el FBI, los activos robados podrían atravesar nuevas etapas de lavado mediante plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y servicios de intercambio instantáneo de criptomonedas.

Cómo fue el ciberataque contra Binance

Binance informó inicialmente que había detectado un incidente de seguridad con un impacto estimado en USD 6.300 millones. La investigación preliminar de la compañía apuntó a que los atacantes habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de operaciones y, desde allí, accedido a uno de los sistemas internos para ejecutar retiros no autorizados.

El ataque afectó activos digitales de la plataforma y obligó a Binance a suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras avanzaba con las tareas de investigación y seguridad. La empresa trabajó junto a otros actores del sector de las criptomonedas para rastrear y congelar parte de los fondos involucrados.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, se lograron bloquear alrededor de USD 3.000 millones en activos afectados. Sin embargo, todavía no se había determinado públicamente el monto definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podría recuperarse.

La advertencia del FBI y el destino de los fondos

El FBI advirtió que los responsables de la operación estaban convirtiendo principalmente los activos robados en Ethereum. También señaló que podrían utilizar plataformas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo para dificultar el rastreo del dinero y avanzar con el lavado de los fondos.

La identificación de la operación como TraderTraitor vincula el ataque con un grupo de ciberdelincuentes norcoreanos señalado anteriormente por autoridades estadounidenses en otros robos de criptomonedas. El organismo pidió a las empresas de intercambio, operadores de cadenas de bloques y firmas de análisis que colaboren para bloquear las transacciones relacionadas con las direcciones digitales identificadas.

Binance prometió cubrir las pérdidas

Frente a la magnitud del ataque, Binance aseguró que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios. La compañía también sostuvo que los fondos de sus clientes están seguros y que continuará trabajando para recuperar los activos afectados.

El episodio volvió a poner en discusión la seguridad de las plataformas que operan con criptomonedas y la capacidad de las organizaciones criminales para realizar operaciones de gran escala. La investigación continúa para establecer el alcance definitivo del ataque y seguir el recorrido de los activos sustraídos.