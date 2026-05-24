Un importante operativo de seguridad se desplegó este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca luego de que periodistas y testigos reportaran una serie de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, diversos comunicadores que se encontraban trabajando en la zona aseguraron haber escuchado entre 20 y 30 detonaciones durante la tarde. Tras el episodio, agentes del Servicio Secreto establecieron un cordón de seguridad y resguardaron al personal de prensa ubicado en las cercanías.

Minutos después, Kash Patel confirmó que el Federal Bureau of Investigation se encontraba colaborando con el Servicio Secreto para investigar lo sucedido. A través de un mensaje oficial, indicó que agentes federales estaban trabajando en el lugar tras los reportes de disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto informó además que recibió alertas sobre disparos registrados en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, ubicada a una cuadra de la residencia presidencial, y señaló que se estaba verificando la situación con personal desplegado en el terreno.

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, publicó imágenes en redes sociales en las que se escuchan las presuntas detonaciones mientras realizaba una transmisión en vivo desde las inmediaciones de la Casa Blanca. En el video se observa cómo la periodista se arroja al suelo junto a otras personas presentes en el lugar.

Medios como NBC News, CNN y la agencia AFP también reportaron haber escuchado disparos durante el operativo. Un turista canadiense identificado como Reid Adrian relató a AFP que inicialmente creyó que se trataba de fuegos artificiales, hasta que las personas comenzaron a correr y buscar refugio.

Los periodistas que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca aseguraron que recibieron instrucciones para evacuar rápidamente y refugiarse en la sala de prensa.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas heridas ni dieron precisiones sobre el origen de los disparos o el motivo del incidente.

Al momento del hecho, el presidente Donald Trump mantenía reuniones con altos funcionarios de su gobierno en medio de las negociaciones con Irán.

El episodio ocurrió casi un mes después del tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en Washington, donde el Servicio Secreto también evacuó de urgencia al mandatario, a Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.