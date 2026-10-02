El fiscal Iván Grassi confirmó que Daniel Maldonado asesinó a Fanny Figueroa, mató al perro de la familia y luego se quitó la vida en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas. Las autopsias ratificaron la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, mientras la Justicia continúa con las pericias para reconstruir lo ocurrido.

“Las autopsias confirmaron la hipótesis inicial. La señora Figueroa fue asesinada por Maldonado, quien también habría provocado la muerte violenta de la mascota. Posteriormente, el hombre intentó quitarse la vida de distintas maneras y finalmente murió tras consumir una sustancia tóxica”, explicó.

Según el fiscal, los investigadores sospechan que el producto utilizado para matar al animal podría ser el mismo que ingirió Maldonado. En cuanto a Figueroa, precisó que fue atacada con un cuchillo y murió por las heridas provocadas con un arma blanca.

No había denuncias por violencia de género

Grassi señaló que no existían antecedentes judiciales ni denuncias previas por violencia de género entre la pareja, que llevaba aproximadamente seis años viviendo en San Juan.

“No tenemos denuncias ni manifestaciones vecinales que indiquen que existieran conflictos entre ellos. Por el contrario, los vecinos los describían como una pareja normal y tenían un buen concepto de ambos”, sostuvo.

El fiscal también indicó que habló con el hijo de Figueroa, quien no era hijo de la pareja. Según su relato, la última comunicación con su madre había sido entre 10 y 15 días antes y ella no le había mencionado problemas con Maldonado.

Las pericias buscan reconstruir lo ocurrido

La investigación también intenta establecer con precisión cuándo se produjeron las muertes. Grassi explicó que se realizó una nueva inspección en la vivienda y que un especialista en larvas trabajaba para determinar la data de fallecimiento. Los primeros indicios apuntaban a que habían transcurrido más de siete días.

El caso salió a la luz cuando un vecino, preocupado por la ausencia de la pareja durante varios días, se acercó a la casa y percibió un olor que le hizo sospechar que algo había ocurrido. Entonces dio aviso a las autoridades.

“En el lugar no encontramos signos de intervención externa. Las puertas estaban cerradas y las llaves permanecían puestas”, detalló el fiscal.

Analizan los teléfonos celulares

Los investigadores secuestraron teléfonos celulares que podrían aportar información sobre las circunstancias del hecho. Por el momento, no encontraron un mensaje escrito y legible que explicara la decisión de Maldonado.

“Es posible que exista información en formato digital. Eso deberá determinarse mediante las pericias correspondientes”, indicó Grassi.

La ausencia de terceros involucrados y el fallecimiento del presunto autor impiden, en principio, avanzar con una imputación personal en la causa.