El lanzamiento de Grand Theft Auto VI fue un acontecimiento histórico para los fanáticos de los videojuegos: un fenómeno mediático esperado durante años que no paró de sumar expectativa. Hubo quienes se tomaron el día para quedarse en casa y hasta quienes se reportaron enfermos para empezar a jugar cuanto antes. Pero el estreno dejó también otro dato, por lo menos, curioso.

El día del debut de GTA VI, entre la medianoche y las 6 de la mañana del jueves 19 de noviembre, Skokka, la plataforma líder de anuncios clasificados para adultos en Argentina, registró una caída del 4,5% en el tráfico frente al promedio de los dos jueves anteriores en la misma franja horaria. En las horas más profundas de la noche la baja fue mayor: a las 2 de la mañana, el sitio tuvo un 12,5% menos de usuarios que dos semanas antes.

En el total del día, los usuarios activos del portal descendieron un 1,45% respecto al jueves anterior (12 de noviembre) y un 3,20% frente al jueves 5 de noviembre.

Usuarios distintos, mismo público

La caída coincide con el momento exacto en que miles de jugadores arrancaban por primera vez el nuevo capítulo de la saga de Rockstar Games, disponible desde el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Además, la expectativa había llegado a su punto máximo después de varias postergaciones: el juego se anunció primero para el otoño boreal de 2025, después se pasó al 26 de mayo de 2026 y finalmente salió el 19 de noviembre de 2026.

El dato de la madrugada dice algo más: una parte del público del videojuego podría ser la misma que usa la plataforma con regularidad. Skokka reúne en Argentina más de 3 millones usuarios únicos por mes, con un público mayormente de 25-54 años: el mismo perfil que los jugadores adultos que reservaron GTA VI y no quisieron perderse ni un minuto del primer día.

Del fútbol a los videojuegos: cómo cambian los hábitos en internet

Al final, todo se reduce a dónde está puesta la mirada colectiva. La audiencia de la plataforma es profundamente futbolera y no le pierde pisada a la Selección ni a los grandes fenómenos de la cultura pop. Por eso, cuando ocurre un evento de este calibre —ya sea en una cancha o frente a una consola—, los hábitos en internet cambian en cuestión de minutos.

«Los datos nos muestran algo sencillo: cuando un evento capta la atención de millones de personas, todo su tiempo libre se concentra en él», explica un vocero de Skokka. «Nuestros usuarios son adultos que viven los mismos momentos colectivos que todos, ya sea un partido de la Selección o el lanzamiento de un videojuego que esperaban hace más de una década».