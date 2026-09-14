El domingo 20 de septiembre se realizará el Festi Joven 2026, una convocatoria de distintos ministerios del Gobierno de San Juan para celebrar el Día de la Juventud y el Día de los Estudiantes. La propuesta tendrá como escenario principal distintos sectores del Parque de Mayo y, a diferencia de otras celebraciones, la invitación incluye también a las familias sanjuaninas.

Las actividades comenzarán desde las 16 horas y se extenderán durante la tarde y la noche. La jornada contará con propuestas musicales, juegos, actividades deportivas y recreativas para distintas edades, con cierre previsto cerca de las 00 del lunes 21 con la presentación de Omega.

Tres escenarios en el Parque de Mayo

Uno de los principales atractivos será la presencia de tres escenarios, distribuidos en distintos sectores del Parque de Mayo. El escenario Mayor estará ubicado cerca de la tribuna histórica del Estadio Abierto y allí se presentarán nuevos talentos, bandas y grupos conocidos de la provincia.

En ese mismo espacio también se sumarán talleres y ensambles generados en los espacios culturales de la Municipalidad de la Capital. Otro de los puntos será el escenario La Peña, ubicado cerca del Museo de la Historia Urbana, frente al Auditorio Juan Victoria, destinado a músicos, cantantes y bailarines de folclore.

El tercer espacio será la plataforma del Espacio Urbano, contigua al Monumento al Deporte. Allí se presentarán distintas disciplinas y expresiones contemporáneas y emergentes como rock, folk, rap, trap, graffitis, danzas urbanas y k-pop, entre otras.

Deportes, juegos y actividades recreativas

Además de las propuestas artísticas, el Festi Joven contará con actividades deportivas y recreativas para todas las edades. Entre las opciones previstas se encuentran vóley playa, fútbol tenis, básquet, tiro de penales en parejas, skate park, bikers, rollers, parkour, freestyle, hip hop, concursos y karaoke.

La jornada tendrá propuestas distribuidas en distintos sectores del Parque de Mayo, entre el Paseo de las Palmeras, las inmediaciones de calle Urquiza y buena parte de calle 25 de Mayo.

Salud, reciclaje y servicios

El evento también incluirá la difusión de programas y actividades vinculadas al cuidado de la salud, reciclaje de materiales y separación de residuos. En estas acciones participarán organismos del Estado, grupos Scout, la Cruz Roja y otras instituciones.

Para garantizar la comodidad y tranquilidad de quienes asistan habrá puestos de hidratación, ambulancias, dispositivos de seguridad, monitores urbanos y recolección de residuos durante toda la jornada.

Cómo será el ingreso

El ingreso al predio será únicamente peatonal y habrá seis puntos habilitados. Los accesos estarán ubicados en Avenida Libertador y Las Heras; calle Las Heras frente al Centro Cultural Conte Grand; 25 de Mayo y Maradona; Urquiza y 25 de Mayo; Urquiza y San Luis; y Avenida Libertador por el lateral del club Lawn Tennis.

La organización indicó que, salvo medidas extremas y ocasionales, la intención es no interrumpir la circulación vehicular durante la jornada. En ese sentido, se determinó que en ningún caso se afectará la Avenida Libertador como arteria para la circulación vehicular.

Transmisión y elementos permitidos

La jornada será transmitida online a través de los canales oficiales y también contará con la participación de distintos streamings de la provincia. De esta manera, se podrá seguir lo que ocurra en el Parque de Mayo desde diferentes plataformas.

Al predio se podrá ingresar con bebidas no alcohólicas, mate e infusiones y comida. La organización estará a cargo de distintos organismos provinciales y la Municipalidad de la Capital, que trabajarán de manera conjunta durante el evento.