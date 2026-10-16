En el marco del "Festival de las Aves", se dio a conocer el resultado de los ganadores del concurso fotográfico y las imágenes seleccionadas con el fin de retratar la biodiversidad del Parque Presidente Sarmiento.

El certamen es impulsado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El concurso buscó poner en valor el patrimonio natural de este espacio protegido de la provincia de San Juan a través del lente de participantes locales.

Hubo dos categorías, una amateur y otra profesional. La nómina de premiados quedó definida en dos áreas de competencia:

Categoría Amateur: El primer puesto fue para Diego Alfredo Pérez, mientras que Martín Torres obtuvo el segundo lugar.

Categoría Profesional: El primer premio fue otorgado a Facundo Valdéz, quedando Adrián Carrizo en la segunda ubicación.

La ceremonia formal de entrega de premios se llevará a cabo este sábado 17 de octubre, en el marco de la jornada central del festival. Asimismo, las diez mejores fotografías seleccionadas por el jurado permanecerán expuestas al público durante el desarrollo de todas las actividades programadas.

Dichas imágenes corresponden a los participantes Josefina Flores Ocampo, Pablo Yamamoto, Julián Moreno, Fabiana Elizondo, María Romina Maina, Alberto Ignacio Caño y Gustavo Carmona.

Programa de actividades del Festival de las Aves

La agenda del evento dará inicio a las 8:30 hs. con la charla teórico-práctica “Introducción a la Observación de Aves”, dictada por miembros del Club de Observadores de Aves San Juan (COA San Juan), la cual contará con una segunda edición a las 9:30. De manera simultánea, entre las 9:00 y las 11:00, se desarrollarán dos propuestas recreativas y educativas.

En primer orden estará el concurso de pintura “El Color de las Aves”: Destinado a menores de 12 años, con materiales facilitados por la organización para plasmar aves autóctonas y paisajes del Parque. Se premiarán las tres obras más destacadas.

Luego, el concurso de barriletes “Volando Alto”, dirigido a menores de 14 años, enfocado en remontar barriletes dentro del área protegida y premiar los diseños inspirados en la avifauna provincial.

A través de esta iniciativa integral, la Secretaría de Estado de Ambiente busca fortalecer la educación ambiental, promoviendo la conservación de los ambientes naturales y las especies nativas de San Juan.