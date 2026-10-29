La licitación para construir el Parque Solar Híbrido Comunitario de Iglesia avanza con las propuestas admitidas en etapa de evaluación. La apertura de ofertas de la Licitación Pública N.º 02/2026 se realizó el 20 de octubre, con financiamiento íntegro del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero. La inversión será de más de $18.600 millones.

Una obra con generación solar y baterías

Los ministerios de Minería y de Infraestructura, Agua y Energía, a través del EPSE, impulsan el proyecto, que será el primer parque solar híbrido comunitario de San Juan y del país. La iniciativa contempla una planta fotovoltaica de 10 MWp y un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, con capacidad de 30 MWh.

La tecnología permitirá guardar parte de la energía generada durante las horas de mayor radiación solar para utilizarla cuando el sistema lo requiera. Además, el sistema de baterías, conocido como BESS, permitirá el arranque en negro y podrá restablecer la red ante un eventual corte desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), además de aportar potencia.

Una inversión superior a $18.600 millones

La construcción se financiará íntegramente con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero. La inversión inicial estimada supera los $18.600 millones y el monto definitivo se conocerá una vez concluido el proceso licitatorio.

El objetivo es transformar recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura energética para Iglesia. El proyecto busca contribuir al abastecimiento eléctrico del departamento y acompañar las necesidades de hogares, comercios e instituciones locales.

Beneficios para los usuarios de Iglesia

La iniciativa también prevé implementar un esquema de beneficios para los usuarios del departamento. La modalidad será definida oportunamente por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con prioridad para los sectores más vulnerables.

El propósito es que los beneficios de la generación renovable permanezcan en Iglesia y que los recursos mineros se traduzcan en infraestructura para la comunidad. La premisa del proyecto es que la energía generada en el departamento permanezca allí para contribuir a sus necesidades.