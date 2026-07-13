El sector hotelero de San Juan cerró el último fin de semana largo con un balance positivo al alcanzar un 68% de ocupación en la Capital. La presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, Tamara Boggian, destacó el resultado y remarcó que la realización del partido de Los Pumas fue determinante para mejorar el movimiento turístico en la ciudad, aunque advirtió que las reservas para las vacaciones de invierno todavía se mantienen por debajo de lo esperado.

"El fin de semana largo estuvo muy bueno. Cerramos con algo del 68% de ocupación, que para San Juan Capital en un fin de semana largo es una muy buena cifra", afirmó Boggian a DIARIO HUARPE.

La dirigente explicó que el encuentro internacional de rugby tuvo una influencia directa en el desempeño de los hoteles. "El partido de Los Pumas influyó enormemente. Vino mucha gente y, además, llegaron muchos visitantes sin reserva previa, los famosos walk-in, que terminaron alojándose en los establecimientos. Eso fue muy positivo para nosotros", señaló.

También remarcó que este tipo de eventos ayudan especialmente a la ciudad, donde habitualmente la ocupación suele ser menor que en otros destinos turísticos de la provincia. "Generalmente los fines de semana largos generan movimiento en los departamentos más alejados por el turismo interno. En cambio, San Juan Capital suele tener menos habitaciones ocupadas, por eso estos eventos son muy importantes para fortalecer la actividad", expresó.

Promociones para las vacaciones de invierno

Con la mirada puesta en el receso invernal, el sector lanzó promociones para incentivar la llegada de visitantes. Entre ellas se encuentran paquetes de siete noches por cinco, cuatro noches por tres y un 15% de descuento en establecimientos gastronómicos para quienes acrediten su estadía en hoteles adheridos.

Sin embargo, Boggian reconoció que el panorama todavía no es el esperado. "El nivel de reservas que estamos teniendo para las vacaciones no es bueno, pero siempre tenemos la expectativa de que esto se revierta y aumente un poco. Esperamos que las promociones ayuden a mejorar la demanda", indicó.

El desafío de atraer más turistas

La presidenta de los hoteleros sostuvo que el desfasaje del calendario de vacaciones entre provincias puede extender el período de visitas, aunque aclaró que eso no garantiza un incremento significativo de la ocupación.

"La realidad es que todavía no somos una provincia que la gente elija especialmente para venir en vacaciones de invierno. Tenemos que trabajar para que San Juan sea un destino que los turistas decidan conocer", sostuvo.

Finalmente, señaló que muchos visitantes recorren atractivos como Valle Fértil o Barreal, pero consideró que uno de los desafíos pendientes es lograr que esos turistas también permanezcan varios días en la Capital. "Sería muy bueno que quienes vienen a conocer la provincia hagan dos o tres noches en San Juan Capital antes de continuar su recorrido por los demás destinos", concluyó.