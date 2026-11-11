El fiscal Sebastián Gómez advirtió que, si prospera el pedido de nulidad presentado por defensores de investigados en la causa Acueducto Gran Tulum, la audiencia de formalización podría quedar sin efecto y debería comenzar nuevamente. La definición quedó en manos de la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien suspendió el procedimiento hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30, para resolver el planteo.

“Ellos quieren la nulidad de una resolución de la jueza previa al inicio de la audiencia. Si se diera esa nulidad, caería todo y tendríamos que empezar prácticamente todo de nuevo”, sostuvo Gómez tras la audiencia de este miércoles 11 de noviembre.

El fiscal consideró que el planteo tiene una finalidad dilatoria y cuestionó sus fundamentos. “La defensa hace un planteo que este Ministerio Público Fiscal no comparte. La mayoría de los defensores tampoco adhiere. Yo entiendo que es un planteo totalmente dilatorio, meramente dilatorio”, afirmó.

La nulidad fue impulsada por las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. El cuestionamiento apunta a una resolución mediante la cual Lucero rechazó una segunda recusación presentada en su contra. Según los abogados, esa decisión debía ser adoptada por el Tribunal de Impugnación y no por la propia magistrada.

Gómez explicó el origen de la recusación

El fiscal también reconstruyó los antecedentes del conflicto. Según explicó, primero se presentó una recusación contra Lucero que fue rechazada por la Cámara. Posteriormente, se formuló una denuncia contra la jueza ante la UFI Delitos Especiales.

“Posteriormente, evidentemente no conforme con la resolución de Cámara, presenta una denuncia en la UFI Delitos Especiales contra la jueza de Garantías. Este Ministerio Público Fiscal, no yo en persona, sino el fiscal que estaba de turno, el doctor Díaz, la desestimó porque no tenía asidero la denuncia”, señaló.

Gómez aclaró que no conocía personalmente el contenido de esa presentación. Sin embargo, explicó que la denuncia fue utilizada como fundamento de una segunda recusación.

“Acá es bastante raro que automáticamente, al presentar la denuncia, vayan y presenten una nueva recusación”, cuestionó.

Para las defensas que promovieron la nulidad, el problema no radica solamente en el rechazo de la recusación, sino en el procedimiento utilizado para resolverla, que consideran contrario a las garantías de imparcialidad y defensa en juicio.

Qué pasará con la formalización

Gómez destacó que, pese a la suspensión, la Fiscalía logró exponer los hechos investigados, las calificaciones legales y los elementos de convicción reunidos durante la investigación.

“Al menos pudimos avanzar en nuestra formalización, si bien aún está pendiente de resolución, teniendo en cuenta el cuarto intermedio ordenado por la señora jueza de Garantías”, manifestó.

El fiscal también aclaró que, a su entender, las personas convocadas a la audiencia ya tienen carácter de imputadas conforme al artículo 120 del Código Procesal Penal, aunque la formalización todavía no haya sido resuelta judicialmente.

Respecto de la continuidad del proceso, explicó que todo dependerá de la decisión de Lucero. “En el caso de rechazar el planteo, continuaremos con la audiencia hasta darle fin”, anticipó.

El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de dos años para desarrollar la investigación penal preparatoria, cuestión que también permanece pendiente de resolución.

Por su parte, Lucero justificó la suspensión al considerar que debía estudiar exhaustivamente el planteo antes de continuar. “Yo no puedo continuar mi intervención sin resolver esta incidencia. Me parece que traería aparejadas nulidades que hasta pueden ser insalvables”, advirtió.

La magistrada dará a conocer su decisión el martes 17 de noviembre, a las 14.30. Hasta entonces, la formalización de la causa que tiene entre sus investigados al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac permanecerá inconclusa.