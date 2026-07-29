La investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto ya comenzó y tendrá como protagonistas al fiscal federal Francisco Maldonado, efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo que llevará adelante los peritajes técnicos para establecer las causas del siniestro que dejó siete víctimas fatales.

Según confirmaron fuentes oficiales, Maldonado quedó al frente de la causa judicial y será quien coordine las distintas medidas mientras avanza la recolección de pruebas y se incorporan los informes técnicos.

En una primera etapa, el trabajo quedó en manos de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan, que mantienen preservada la zona donde cayó la aeronave. La prioridad es resguardar cada elemento que pueda aportar información sobre los minutos previos al impacto y evitar que se alteren posibles evidencias.

La JST realizará los peritajes

En las próximas horas arribarán especialistas de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), acompañados por personal de la ANAC, que aportará la documentación de la aeronave, las habilitaciones del piloto y los antecedentes de mantenimiento.

Los peritos inspeccionarán el motor, el rotor principal y el rotor de cola, analizarán la dispersión de los restos y verificarán si el helicóptero contaba con registros de vuelo o videograbaciones que puedan aportar información para reconstruir los hechos.

Además, revisarán el perfil del vuelo, las condiciones meteorológicas al momento del accidente, el historial operativo del piloto Matías Valenzuela y las características geográficas de la zona donde ocurrió el siniestro.

También revisarán el historial del helicóptero

Otro de los aspectos que será analizado es el historial de mantenimiento de la aeronave, propiedad de la empresa Jasfly S.A.. Los investigadores revisarán toda la documentación técnica, las horas de vuelo acumuladas y las inspecciones realizadas desde que el helicóptero comenzó a operar en el país.

La normativa aeronáutica establece que cada mantenimiento, reparación, recorrida de motor e inspección obligatoria debe quedar asentada en los libros técnicos de la aeronave y ser realizada en Talleres de Mantenimiento Aeronáutico (TMA) habilitados por la ANAC.

Tras el accidente, toda esa documentación queda bajo resguardo de la investigación y será una de las principales pruebas para reconstruir el estado operativo del Bell 412EP antes del vuelo fatal.

Con el análisis de las evidencias recogidas en el lugar del siniestro y de los antecedentes técnicos del helicóptero, los investigadores buscarán establecer qué ocurrió durante los minutos previos a la caída y determinar si existió alguna falla o circunstancia que explique la tragedia ocurrida en Ischigualasto.