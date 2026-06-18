La situación judicial de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales. La causa busca determinar si existieron omisiones o inconsistencias en la evolución de los bienes declarados desde su ingreso a la función pública.

La investigación se originó a partir de una denuncia que cuestionó el crecimiento patrimonial del actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza y exfuncionario nacional. Según la fiscalía, existen elementos que justifican profundizar el análisis sobre sus ingresos, bienes, deudas y movimientos financieros declarados durante los últimos años.

Entre los aspectos observados figuran sucesivas rectificaciones en sus declaraciones juradas. En una de las últimas presentaciones, Francisco Adorni modificó la valuación correspondiente a una propiedad ubicada en City Bell, incorporó cinco cajas de ahorro con fondos declarados y ratificó cambios previamente informados sobre herencias, vehículos y obligaciones financieras.

La Justicia ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente. Entre ellas se encuentran pedidos de información a organismos tributarios y financieros, el levantamiento del secreto fiscal y bancario y requerimientos sobre cuentas, movimientos económicos, bienes registrables y viajes al exterior.

Además, por orden del juez federal Sebastián Casanello se incorporó documentación relacionada con los cargos que ocupó dentro de la administración pública nacional, los ingresos percibidos y las declaraciones patrimoniales presentadas durante ese período.

La causa se concentra especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni asumió funciones en el Estado nacional. Los investigadores intentan establecer si el incremento patrimonial registrado en esos años puede justificarse con los ingresos declarados o si existen diferencias que requieran una explicación judicial.

El expediente tramita de manera independiente de la investigación que involucra a Manuel Adorni. Sin embargo, el avance de la pesquisa sobre el entorno familiar del jefe de Gabinete vuelve a colocar al oficialismo bajo presión política en medio de los cuestionamientos por las declaraciones juradas y el patrimonio de distintos funcionarios del Gobierno nacional.