El fiscal Sebastián Gómez mantiene su postura de pedir el desafuero del senador nacional Sergio Uñac si vuelve a faltar a la audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum, prevista para el próximo 10 de noviembre. El Ministerio Público Fiscal ya dejó planteada esa posibilidad en la primera convocatoria y, si el legislador no se presenta nuevamente, avanzará con el pedido formal.

En diálogo con GRUPO HUARPE, Gómez explicó que la Fiscalía hizo reserva de solicitar el desafuero durante la audiencia anterior. En esa oportunidad, la jueza de Garantías consideró justificada la inasistencia de Uñac, por lo que el planteo no podía prosperar en ese momento.

“Si bien no puedo hacer futurología de lo que vaya a pasar el día 10, el planteo está hecho y lo va a seguir sosteniendo este Ministerio Público Fiscal”, afirmó el funcionario al ratificar la posición de la Fiscalía.

La nueva audiencia fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, luego de que las defensas solicitaran que los 11 investigados estuvieran presentes. El Ministerio Público Fiscal acompañó ese pedido al considerar que la participación de todos resulta necesaria para avanzar con la formalización.

Qué se investiga

La causa busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum y si hubo un perjuicio para el Estado provincial. Entre los aspectos bajo análisis están la contratación, los materiales utilizados y las posibles responsabilidades de quienes intervinieron en el proyecto.

Entre los 11 investigados se encuentran Uñac, exgobernador de San Juan, y Cristian Andino, diputado nacional y expresidente de OSSE, además de exfuncionarios y personas vinculadas con la empresa proveedora de las cañerías.

Andino también estuvo ausente en la convocatoria anterior, pero su situación fue distinta: había solicitado participar por videoconferencia y la jueza justificó su inasistencia.

Gómez aclaró que la reprogramación no frena la investigación. La Fiscalía continúa reuniendo información y, según indicó, no tiene plazos procesales vencidos ni vencimientos inminentes. Lo que se demora es la formalización de la imputación a las 11 personas convocadas.