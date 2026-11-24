El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el homenaje previsto para Mario Roberto Santucho, exdirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Además, solicitó a la Justicia que suspenda provisoriamente el acto y la instalación de una escultura en su memoria, programados para el próximo 10 de diciembre.

La presentación busca determinar si la aprobación institucional y la difusión de la actividad podrían constituir el delito de apología del crimen. También pidió investigar si para organizar el homenaje o colocar la obra se utilizaron fondos, bienes o personal de la universidad.

El planteo quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Stornelli solicitó que se identifique a las autoridades que intervinieron en la aprobación de la iniciativa y que se reúna la documentación relacionada con su organización, financiamiento y ejecución.

Qué incluye el homenaje a Santucho

La actividad fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra del docente Pablo Bonavena. El proyecto contempla la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), además de intervenciones culturales y políticas en la sede de la Facultad.

El Consejo Directivo había declarado de interés institucional la propuesta durante una sesión realizada el 27 de octubre. La decisión quedó formalizada mediante una resolución firmada por la decana, Ana Josefina Arias.

En su denuncia, Stornelli pidió que se requieran las resoluciones, actas, dictámenes y antecedentes vinculados con la iniciativa. También solicitó información sobre posibles donaciones, contrataciones, facturas y órdenes de pago para establecer de dónde provendrían los recursos destinados al acto y a la escultura.

El Consejo Directivo revisará la decisión

La controversia también generó cuestionamientos dentro de la propia universidad. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó su rechazo al reconocimiento y anticipó que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

Además, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales tiene previsto reunirse este martes a las 19, de manera virtual, para revisar la decisión que habilitó el homenaje. Desde el Rectorado esperan que se dé marcha atrás con la actividad.

La discusión se trasladó también al ámbito nacional. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había enviado una carta al rector Ricardo Gelpi para reclamar que se impida el acto y se evalúen responsabilidades.

Por ahora, el pedido de Stornelli es una solicitud judicial: no significa que el homenaje haya sido suspendido. La decisión sobre las medidas cautelares y el avance de la investigación quedará en manos de la Justicia.