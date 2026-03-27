El flan de dulce de leche y naranja que se hace en licuadora

El flan casero suma una nueva versión de la mano de Sandra Kosanovic, quien propone una variante que no solo se hace más fácil sino que además resulta sumamente novedosa. Esta propuesta, pensada para obtener ocho porciones generosas, se destaca porque no requiere el uso de baño María y la mezcla se realiza íntegramente en una licuadora o minipimer, asegurando la receta que no hay excusas para privarse de este manjar.

Para iniciar la preparación se debe precalentar el horno a 160 grados. El proceso comienza en una olla a fuego medio dejando infusionar 750 mililitros de leche con la cáscara de una naranja entera y una ramita de canela.

En paralelo, se prepara el caramelizado en otra olla añadiendo 300 gramos de azúcar y el jugo de la misma naranja hasta lograr el color deseado, para luego volcarlo en una fuente apta para horno.

La mezcla principal consiste en batir bien en la licuadora 8 huevos, 300 gramos de dulce de leche y la leche infusionada ya colada. El paso final requiere añadir el batido sobre el caramelo usando un colador para evitar trozos indeseados y llevarlo al horno por unos 50 minutos. Una vez que el postre enriquecido con dos sabores que combinan muy bien esté frío, queda listo para disfrutar.