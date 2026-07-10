El Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan prepara una intensa agenda de capacitación para agosto, con actividades orientadas a profesionales que buscan especializarse en una industria que gana cada vez más protagonismo en la provincia. La primera jornada se realizará el próximo 3 de agosto, a las 17.30, en el Salón Pablo Ramella del Foro de Abogados. La actividad estará a cargo de Federico Norte, especialista en compliance minero y docente con más de 20 años de trayectoria.

"Desde febrero comenzamos una nueva gestión y nos propusimos trabajar en conjunto con los colegas sobre temas que son necesarios en la realidad profesional. Hemos tenido capacitaciones sobre contratos, fiscalización, policía minera y código de minería, y ahora avanzamos con dos jornadas muy importantes durante agosto", explicó a DIARIO HUARPE una de las directoras del Instituto, Eugenia Carolina Cirica.

Según detalló, la primera actividad estará centrada en una temática que adquiere cada vez mayor relevancia dentro de las empresas vinculadas a la minería.

"El compliance es una herramienta muy estratégica y muy actualizada. No sólo ayuda a evitar sanciones legales, sino que también genera confianza en inversores, trabajadores y organismos de control. Cuando una empresa cuenta con un programa de compliance demuestra un compromiso con las buenas prácticas", sostuvo.

La abogada indicó que durante la jornada Norte abordará conceptos vinculados al cumplimiento normativo, la prevención de riesgos, la transparencia y la sostenibilidad empresarial.

"Nos va a explicar qué es el compliance en minería, qué implica trabajar con la legislación vigente, las normas ambientales y de seguridad, y cómo prevenir riesgos o actos de corrupción dentro de las organizaciones", señaló.

Dra. Eugenia Carolina Cirica, una de las tres directoras del Instituto de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Agogados.

Pero la agenda del Instituto no termina allí. Para el 19 de agosto está prevista una segunda capacitación que estará a cargo de la especialista Jimena Daneri y que estará enfocada en permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de actividades empresariales vinculadas al sector.

"Es uno de los temas que más nos han solicitado porque hoy los grandes proyectos necesitan abogados especializados en contratos, permisos y compliance. Son perfiles que están siendo muy demandados", afirmó Cirica.

La directora destacó además el crecimiento que ha tenido el interés de los profesionales por la actividad minera. "Cuando comenzamos teníamos alrededor de 70 personas en el grupo del Instituto y hoy estamos llegando a las 200. Hay mucho interés en trabajar en minería, no solamente como abogados, sino también como consultores y asesores", indicó.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es facilitar el acceso a la capacitación en un contexto económico complejo.

"Las diplomaturas pueden costar entre 300.000 y 400.000 pesos por mes. Por eso desde el Foro buscamos generar capacitaciones accesibles. Estas jornadas son gratuitas y el certificado tiene un costo muy bajo (5.000). La idea es ayudar a que más colegas puedan capacitarse", concluyó.