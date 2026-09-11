La fecha que faltaba para terminar de ordenar la disputa por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan finalmente quedó definida. Durante la reunión que el Foro de Abogados realizó este jueves se confirmó que las elecciones serán el próximo 25 de noviembre, entre las 8 y las 16 horas.

La votación permitirá renovar exclusivamente los dos lugares que corresponden a los profesionales matriculados del Foro dentro del Consejo de la Magistratura, y no la totalidad de los integrantes del organismo. Actualmente, esas representaciones están en manos de Raúl Acosta y Valeria Torres.

Con el día de los comicios ya oficializado, comenzará ahora a tomar forma definitiva el calendario electoral y también la campaña de los sectores que buscarán quedarse con las dos bancas en juego. El escenario, según pudo conocer este medio, tendrá cuatro espacios en carrera.

Tres de ellos ya venían avanzando con sus respectivos armados: Abogacía Activa, Abogacía Transformadora y Abogacía Independiente. A esos sectores se suma una cuarta alternativa que comenzó a organizarse en las últimas semanas y que reúne a dirigentes vinculados, en distintos momentos, al histórico Foro Independiente.

Abogacía Activa aparece como uno de los principales espacios de la contienda y tiene como principal referencia a José Salinas, actual presidente del Foro de Abogados. El sector es identificado dentro del ámbito profesional como cercano al oficialismo provincial.

Del otro lado estará Abogacía Transformadora, espacio que tiene entre sus principales referentes al expresidente del Foro de Abogados Marcelo Álvarez. Se trata de uno de los sectores que viene construyendo su propia estructura dentro de la abogacía sanjuanina y buscará ahora trasladar ese armado a la elección por los dos lugares en el Consejo.

La tercera alternativa confirmada es Abogacía Independiente, que tiene como uno de sus referentes a Federico Morfil. El espacio ya logró posicionarse en la estructura institucional del Foro y ahora intentará dar pelea por la representación de los abogados dentro del organismo encargado de intervenir en los concursos para cubrir cargos en la Justicia provincial.

Mientras tanto, una cuarta lista comenzó a tomar forma. Aunque todavía resta conocer su denominación definitiva y la integración completa de la propuesta, entre sus referentes aparecen César Porto Maradona y Gustavo Sánchez. El sector reúne a abogados que estuvieron vinculados en diferentes momentos con el denominado Foro Independiente y busca convertirse en una nueva opción dentro de una elección que promete ser competitiva.

La definición del 25 de noviembre despejó una de las principales incógnitas que existían alrededor de la elección. Hasta hace pocos días circulaban distintas posibilidades para realizar los comicios, pero la reunión de este jueves terminó por confirmar la fecha en la que los abogados sanjuaninos deberán concurrir a votar.

La renovación tendrá especial importancia dentro del funcionamiento institucional de la Justicia provincial. Los dos abogados elegidos pasarán a integrar el Consejo de la Magistratura junto con los representantes de los otros poderes y sectores que conforman ese organismo.

Pero noviembre no será la única fecha electoral relevante para la abogacía. Antes de la elección provincial, el calendario también tendrá otro turno vinculado al Consejo de la Magistratura de la Nación, previsto para el 20 de octubre, una instancia distinta en la que los abogados deberán participar en la definición de su representación en el organismo nacional.

Así, el Foro de Abogados tendrá por delante semanas de fuerte movimiento político e institucional. Primero llegará la elección vinculada al Consejo de la Magistratura nacional y, poco más de un mes después, los profesionales sanjuaninos volverán a las urnas para definir quiénes ocuparán los dos lugares que representan a la abogacía local en el Consejo de la Magistratura de San Juan.

Con cuatro espacios preparándose para competir y la fecha ya confirmada, la disputa entró formalmente en su etapa electoral. El 25 de noviembre será, finalmente, el día en que se resolverá quiénes sucederán o continuarán en las dos representaciones que el Foro de Abogados tiene dentro de uno de los organismos más importantes del sistema judicial sanjuanino.