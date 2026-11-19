La tercera edición del FORUM de la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas del Gobierno provincial y alcanzó más de 500 empresas inscriptas para participar de las rondas de negocios. Así lo confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien destacó la convocatoria del encuentro y la presencia de compradores nacionales e internacionales.

Según precisó el funcionario, la organización había proyectado inicialmente la participación de unas 400 empresas en las rondas comerciales. Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad, el director de la Agencia San Juan de Inversiones le confirmó que el número ya había superado las 500 firmas, de las cuales más de 180 llegaron desde fuera de la provincia.

"Claramente es la edición más convocante del foro de la Fiesta Nacional del Sol. Esta tercera edición ha superado todas nuestras previsiones", afirmó Fernández, al realizar un primer balance de la convocatoria.

Entre los participantes, el ministro mencionó cadenas de supermercados, empresas mineras y compradores provenientes de Brasil, Uruguay, Chile y Perú. La presencia de estos actores apunta a generar oportunidades comerciales, vincular empresas locales con potenciales clientes y ampliar los mercados para la producción sanjuanina.

El funcionario también destacó el formato del FORUM, que reúne distintas actividades de manera simultánea. Durante la jornada se desarrollaban las rondas de negocios y las mesas sectoriales, con una agenda que incluyó la apertura del espacio de agroindustria y la posterior actividad dedicada a la minería.

Para la tarde estaban previstas mesas sobre comercio electrónico y financiamiento, además de charlas en el teatro. La programación continuará con una cumbre de referentes empresariales de San Juan y de distintos sectores estratégicos, junto con autoridades nacionales, en el hotel Bono Park.

El desarrollo de proveedores mineros

Uno de los ejes centrales del encuentro es la vinculación entre las empresas locales y los grandes proyectos productivos que se desarrollan en San Juan. En ese sentido, Fernández agradeció el acompañamiento de la Cámara Minera y de sus empresas asociadas, que participaron tanto de las rondas de negocios como de la mesa sectorial específica.

El ministro explicó que las compañías mineras enviaron equipos de compradores y representantes para informar sobre las necesidades actuales y futuras de los proyectos, además de las perspectivas de crecimiento de la actividad.

"Lo que buscan es impactar positivamente en el desarrollo de la cadena de valor local de proveedores para la minería", sostuvo.

La mesa sectorial permite que las empresas sanjuaninas conozcan qué bienes y servicios demandarán los emprendimientos mineros y cuáles son las posibilidades de incorporarse como proveedoras en las distintas etapas de desarrollo.

La Zona Franca y el nuevo reglamento operativo

En otro tramo de la entrevista, Fernández confirmó una novedad vinculada con la Zona Franca de San Juan: la aprobación, por parte del Ministerio de Economía de la Nación, del nuevo reglamento operativo.

El funcionario consideró que se trata de un paso fundamental para avanzar con el proyecto, ya que permitirá comenzar a trabajar en los pliegos para llamar a licitación y seleccionar a un operador.

Según explicó, la empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse de ejecutar las obras de infraestructura necesarias y de operar la Zona Franca, además de participar en su desarrollo.

Fernández destacó que la aprobación llegó durante la realización del FORUM y agradeció al gobernador Marcelo Orrego por las gestiones ante las autoridades nacionales para concretar este avance.

La postura sobre el acuerdo minero

Consultado también por el pedido de intervención de la Defensoría del Pueblo presentado por los diputados Graciela Caselles y Mario Herrero en relación con el acuerdo alcanzado con Vicuña, Fernández dijo que desconocía los detalles de la presentación.

No obstante, defendió el entendimiento aprobado en la Cámara de Diputados y lo calificó como "el mejor acuerdo en la historia de la minería de San Juan". Además, sostuvo que la actual gestión tomó como referencia herramientas implementadas por gobiernos anteriores, como los fideicomisos y los acuerdos vinculados con la actividad minera, y que buscó mejorarlas.

"Siempre decimos que la minería es una política de Estado y, como toda política de Estado, se mantiene lo que está bien y se mejora lo que se puede mejorar", expresó.

El ministro atribuyó el planteo a una disputa política, aunque aclaró que no había revisado el contenido de la presentación.