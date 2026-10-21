El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) llevó adelante una fuerte conferencia de prensa en la sede gremial de Pilotos, donde denunció que “el gobierno miente y manipula los índices” económicos y exigió que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) se eleve a $3.178.287 para septiembre.

De acuerdo con el espacio sindical, este monto representa más de ocho veces el haber mínimo actual —calificado como el más bajo de la historia argentina— y busca garantizar la cobertura de las nueve necesidades vitales establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

“Al presentar el Índice FreSU, que arroja que para vivir se necesita un Salario Mínimo Vital y Móvil de más de 3 millones de pesos, mostrarnos cómo el gobierno miente y manipula los índices. Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación, sacándole la ayuda a las personas con discapacidad”, dijo el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede gremial de Pilotos.

Además, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “los únicos precios que bajó el gobierno son los salarios y las jubilaciones porque la inflación de alimentos y tarifas de servicios públicos sube todos los meses. Desde que asumió el gobierno de Milei, los trabajadores del sector privado perdieron en promedio 3.192.523 de pesos y los trabajadores del sector público perdimos 16.594.583 de pesos. Estamos viviendo la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad, y ya sabemos cómo termina eso”.

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló que “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU, sino que es la actualización y una proyección de un estudio que hacía el INDEC y que permite determinar cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil según lo determinan el artículo 14 bis de la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo para cubrir las 9 necesidades vitales”.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($677.755); vivienda digna ($640.994); educación y cultura ($278.679); vestimenta ($147.695); salud ($389.223); transporte, esparcimiento y vacaciones ($685.329); y previsión social ($349.612).

Salario mínimo vital y móvil

Además, el secretario general de Molineros, Rubén Lafuente, indicó que “este modelo no cierra sin represión. Eso es lo que hacen ahora con los compañeros del Subte y es lo que hicieron con la UOM, que la intervinieron por impulsar el FreSU”, y compartió esa lectura con la secretaria general de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, que también se solidarizó con los dirigentes y delegados del Sindicato del Subte.

En tanto, el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Paulo García, dijo que “este gobierno vino a destruir organismos de ciencia y técnica como en INTA. Hay persecución de trabajadores como en el caso de una trabajadora que investigó el efecto de agrotóxicos en la salud”.

También, el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Fabián Felman, dijo que “las detenciones a los representantes gremiales del subte como la represión a la Marcha Federal Universitaria muestran lo que denunciamos ante la CIDH, que este gobierno impide la protesta y ataca a las y los trabajadores que reclamamos por nuestros derechos”.

Participaron dirigentes del FreSU, que está integrado por por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.