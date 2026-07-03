El frío reactivó la venta de leña, pero algunos comerciantes hablan de una caída del 60%

La ola polar que afecta a San Juan comenzó a reflejarse en los corralones de leña, donde muchos vecinos buscan abastecerse para calefaccionar sus hogares. Sin embargo, los comerciantes consultados describen un panorama dispar: mientras algunos destacan un repunte de la demanda con la llegada de las temperaturas bajo cero, otros sostienen que las ventas continúan muy por debajo de las registradas durante el invierno pasado.

En Corralón Rimar, su propietario, J. Ricardo Salina, aseguró que la comercialización de leña para calefacción se mantiene, aunque el volumen total de ventas cayó de manera considerable. "La venta ha bajado un 60% más o menos con respecto al año pasado. La gente tiene que calentarse, eso es una necesidad, pero la venta para asados ha bajado muchísimo", explicó.

Según indicó, el precio prácticamente no sufrió modificaciones respecto de 2025. "El aumento fue de alrededor del 5%. Los 10 kilos de quebracho cuestan $5.000, tanto para asado como para calefacción", detalló.

Salina señaló que trabaja principalmente con quebracho por su rendimiento y porque el costo de otras variedades, como el algarrobo, resulta similar al momento de abastecerse.

Un repunte impulsado por la ola polar

En otro corralón de la provincia, Juan, comerciante con más de 40 años en el rubro, aseguró que la llegada del frío intenso provocó un crecimiento de la demanda durante la última semana. "Ahora sí se está moviendo bastante. En esta semana ya se ha notado", afirmó.

El vendedor indicó que la leña más buscada es la denominada "leña torta", utilizada principalmente para estufas y salamandras. "Fácilmente aumentó un 40% la venta en estos días", estimó.

En cuanto a los precios, coincidió con otros comerciantes al señalar que el kilo cuesta aproximadamente $500, por lo que 10 kilos se comercializan a $5.000.

Además, explicó que muchos clientes aprovechan para realizar compras de mayor volumen. "La gente lleva 100 o 200 kilos, lo que puede", comentó.

El frío impulsa la demanda

Con mínimas bajo cero previstas para los próximos días en San Juan, la demanda de leña comenzó a incrementarse como una de las principales alternativas de calefacción para numerosos hogares.

Aunque el movimiento comercial varía según cada negocio, los comerciantes coinciden en que los precios se mantienen prácticamente estables respecto del invierno anterior y que el intenso frío de las últimas jornadas volvió a impulsar las consultas y las compras de quienes utilizan estufas y salamandras para enfrentar las bajas temperaturas.