El fuerte accidente de Leclerc que generó una bandera roja en el GP de Italia

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 vivió momentos de máxima tensión durante el inicio de la competencia en el emblemático circuito de Monza. La segunda vuelta de la prueba quedó marcada por la salida de pista de Charles Leclerc, quien perdió el control de su monoplaza mientras defendía la cuarta colocación frente a la presión ejercida por el piloto australiano Oscar Piastri, integrante de McLaren.

La maniobra crítica ocurrió en la curva Parabólica, un sector rápido hacia la derecha. En ese punto, el vehículo del representante de la escudería italiana sufrió un sobreviraje repentino que desacomodó la parte trasera del auto y provocó un trompo. La unidad terminó estrellándose a gran velocidad contra las barreras de protección exteriores.

A pesar de la gravedad del impacto, el conductor monegasco logró salir del coche por sus propios medios y no presentó lesiones. Tras caminar hacia una zona segura detrás de las contenciones, se sentó sobre el césped y se lo observó aturdido mientras los comisarios deportivos le consultaban sobre su estado de salud en pleno Templo de la Velocidad.

Ante lo sucedido, la dirección de carrera desplegó inicialmente la bandera amarilla y la salida del Auto de Seguridad. Sin embargo, al constatar la magnitud de los daños en la estructura de contención, las autoridades decidieron interrumpir definitivamente la prueba mediante la bandera roja para permitir que los oficiales trabajaran en la reparación de la zona.

La eliminación de Leclerc empeoró un inicio complejo para el equipo local en su presentación frente al público italiano. Momentos antes, durante la largada, el propio competidor de Ferrari había forzado a su compañero Lewis Hamilton a salirse de los límites de la pista. Ese incidente previo relegó al siete veces campeón mundial al 8° lugar de la clasificación.

En el instante exacto de la neutralización con bandera roja, George Russell marchaba al frente del pelotón seguido por Pierre Gasly, piloto de Alpine que había partido desde la pole position. Por su parte, Franco Colapinto se ubicaba en la cuarta posición, intercalado por detrás de Max Verstappen y por delante de Piastri, mientras que previamente marchaba en el 16° puesto.