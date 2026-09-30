Rosario Central festejó la conquista de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata, pero la definición en Santiago del Estero terminó envuelta en un escándalo que ahora tendrá consecuencias disciplinarias. La pelea entre futbolistas de ambos equipos comenzó dentro del campo de juego y continuó en la zona de acceso a los vestuarios.

El Tribunal de Disciplina de la AFA deberá analizar las imágenes y el informe presentado por el árbitro Darío Herrera para determinar quiénes participaron de los incidentes y qué sanciones corresponden en cada caso.

La situación tiene además una particularidad: como los hechos ocurrieron en la Supercopa Internacional, el organismo deberá establecer en qué competencia se cumplirán las eventuales suspensiones. Una de las posibilidades es que los castigos se trasladen al Torneo Clausura, aunque también podrían abarcar las diferentes competencias organizadas por la AFA.

La pelea que empañó la final

Los incidentes se desencadenaron sobre el cierre del encuentro, después del tercer gol de Rosario Central. Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo en tiempo agregado y, durante los festejos, comenzó un tumulto entre jugadores de ambos equipos.

Uno de los protagonistas fue Tomás Palacios. El futbolista de Estudiantes había reclamado un penal poco antes del tercer gol y luego protagonizó un fuerte cruce con Jorge Almirón, entrenador del Canalla. Más tarde también estuvo involucrado en los incidentes registrados camino a los vestuarios.

El clima ya venía cargado por distintas decisiones arbitrales. Estudiantes cuestionó especialmente el penal sancionado a favor de Central por un contacto de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. Herrera inicialmente había dejado seguir, pero cambió su decisión después de revisar la jugada a instancias del VAR. Ángel Di María convirtió el penal para poner el 2-1.

El antecedente que puede marcar las sanciones

Existe un antecedente reciente que podría servir como referencia. En el Trofeo de Campeones 2022 entre Boca y Racing hubo diez expulsados y las sanciones correspondientes terminaron cumpliéndose en el campeonato local.

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de definir el alcance de los castigos para Central y Estudiantes, después de una final que terminó con el título en manos del conjunto rosarino, pero también con una batalla que dejó el partido bajo análisis de la AFA.