Facundo David Nievas, el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco cuya defensa asumió el abogado Roberto Castillo, marido de Cinthia Fernández, sufrió un nuevo revés judicial. La Justicia rechazó el pedido para que cumpliera prisión domiciliaria y ordenó su traslado inmediato desde la Comisaría 20ª de Angaco al Servicio Penitenciario Provincial.

Nievas fue condenado el 28 de octubre a cuatro años de prisión efectiva y a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado. La sentencia todavía no está firme, ya que la defensa continúa con distintas presentaciones para intentar revertirla, pero la prisión preventiva que cumple sí fue confirmada por el Tribunal de Impugnación.

El exfuncionario llevaba aproximadamente once meses detenido en la dependencia policial de Angaco. Ante esta situación, su defensa solicitó que dejara la comisaría y continuara cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio.

Uno de los argumentos utilizados fue su estado de salud. La defensa sostuvo que Nievas presenta problemas respiratorios derivados de secuelas de COVID y que permanecer en una comisaría podía afectar su salud.

La Fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que la defensa no había acompañado evidencia médica suficiente que demostrara que Nievas padeciera una enfermedad cuyo tratamiento fuera imposible dentro del Servicio Penitenciario.

Además, el fiscal marcó que las comisarías son lugares de tránsito y no establecimientos destinados a alojar durante largos períodos a personas privadas de su libertad. En cambio, señaló que el Penal cuenta con un área de Sanidad, médicos, enfermeros, farmacia y ambulancia para realizar eventuales traslados de urgencia.

Con esos argumentos, la magistrada rechazó la prisión domiciliaria y ordenó el traslado de Nievas al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la prisión preventiva.

El caso que llevó a Cinthia Fernández a San Juan

La causa tomó una fuerte repercusión pública después de que Roberto Castillo, abogado y pareja de Cinthia Fernández, asumiera la defensa de Nievas.

Fernández llegó a San Juan junto a Castillo y realizó publicaciones en sus redes sociales vinculadas con el caso. También cuestionó públicamente al intendente de Angaco, José Castro, y sostuvo que Nievas era víctima de una persecución. Esos dichos forman parte de los planteos realizados públicamente por Fernández y su entorno.

El caso se originó por una investigación que terminó con la condena de Nievas, quien se desempeñaba como capataz general de obra de la Municipalidad de Angaco. Durante el juicio se consideró acreditado que utilizó personal, maquinaria y materiales municipales para realizar una obra vinculada a una conexión clandestina de agua en beneficio de un loteo.

Tras la condena, la defensa de Nievas presentó distintos recursos. El Tribunal de Impugnación confirmó tanto la prisión preventiva como la sentencia. Luego se presentó un recurso de casación, que fue rechazado, y posteriormente una queja ante la Corte.

Por ese motivo, la condena de cuatro años todavía se encuentra en discusión, pero la prisión preventiva continúa vigente.

Ahora, mientras Castillo intenta avanzar con la estrategia judicial para revertir la condena, Nievas deberá abandonar la Comisaría 20ª y ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. El pedido de prisión domiciliaria, que buscaba evitar ese traslado, fue rechazado por la Justicia.