El futbolista de Trinidad que golpeó a uno de López Peláez pagará $300.000

El futuro deportivo y legal de Gustavo Naveda tomó un nuevo rumbo este viernes en los tribunales de San Juan. El jugador del Club Atlético Trinidad logró evitar el juicio oral tras alcanzar un acuerdo judicial por un incidente ocurrido en pleno partido de fútbol.

Naveda estaba siendo investigado por agredir físicamente a Matías Esterman, colega del equipo López Peláez, durante un encuentro correspondiente al Torneo de Invierno local. El hecho, que inicialmente parecía quedar dentro de los límites del campo de juego, escaló hasta convertirse en una causa por lesiones leves agravadas.

Para cerrar este capítulo penal, el deportista accedió a una probation que tendrá una vigencia de un año. Durante este periodo, deberá cumplir con reglas de conducta estrictas y realizar un pago reparatorio de $300.000.

Si transcurren los próximos 12 meses sin nuevos inconvenientes legales, la acusación quedará definitivamente extinguida. En la etapa de investigación, el fiscal Alejandro Mattar encabezó la recolección de evidencias junto a la ayudante Roxana Riveros y la auxiliar Andrea Faraudo para sostener la imputación original.

Desde el entorno legal de Naveda, los abogados Jorge Guilén y Elio Baigorrí manifestaron su rechazo a la acusación y negaron que su cliente hubiera protagonizado la agresión denunciada.

En las instancias previas del proceso, el futbolista prefirió mantener el silencio y no prestó declaración indagatoria sobre lo sucedido en aquel encuentro deportivo. Con la concesión de esta medida, el proceso queda sujeto al comportamiento del deportista y al cumplimiento del resarcimiento económico establecido por la justicia provincial.