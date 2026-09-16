El futsal de San Juan firma acuerdos para atención en kinesiología y psicología

La Liga Sanjuanina de Fútbol y el Departamento de Futsal firmaron este miércoles convenios con FisioLife y el licenciado Ramiro González para brindar atención primaria a los jugadores de los clubes afiliados. El acuerdo contempla consultas iniciales en kinesiología y psicología ante lesiones, molestias físicas o situaciones que requieran una evaluación profesional.

La actividad se realizó en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol y contó con la presencia de Juan Valiente, presidente de la LSF; Elio Baigorrí, titular del Departamento de Futsal; el licenciado en Kinesiología Martín Coria y el licenciado en Psicología Ramiro González.

Una herramienta para los clubes

El convenio busca facilitar el acceso de los deportistas a una primera consulta profesional y brindar nuevas herramientas a las instituciones que participan del futsal. “Esto nos permite a nosotros brindarle a las instituciones la posibilidad de una atención primaria, es decir, una primera consulta para sus deportistas”, explicó Baigorrí.

El presidente del Departamento de Futsal agregó que los jugadores podrán concurrir a cualquiera de los dos profesionales para realizar una primera consulta y obtener un diagnóstico. A partir de esa evaluación, se podrá proyectar un tratamiento o recomendar a los futbolistas y a los clubes cuáles son los pasos a seguir.

“Son avances muy importantes para el futsal. Nosotros estamos tratando de gestionar estas cosas para las instituciones”, sostuvo Baigorrí.

Evaluación ante lesiones y molestias

Desde la Liga Sanjuanina remarcaron que el acuerdo establece un mecanismo de atención primaria kinesiológica y fisioterapéutica para los futbolistas de los clubes afiliados. La prestación estará destinada especialmente a situaciones que requieran una primera evaluación profesional.

El presidente de la Liga explicó que el objetivo es “poder establecer un mecanismo de atención primaria kinesiológica y fisioterapéutica destinada a los jugadores de los clubes afiliados a la Liga Sanjuanina”. La atención contempla casos vinculados con lesiones, molestias físicas o situaciones surgidas dentro de la actividad deportiva.

Diagnóstico y pautas a seguir

La primera consulta permitirá realizar una evaluación y establecer un diagnóstico funcional sobre la situación del jugador. Desde allí se podrán definir recomendaciones y pautas a seguir de acuerdo con cada caso.

“La atención tiene como finalidad realizar una evaluación inicial, hacer un diagnóstico del tipo de lesión que pueda llegar a tener el jugador”, explicó el titular de la Liga. También indicó que el profesional podrá “establecer las pautas a seguir, las recomendaciones a seguir”.

Baigorrí valoró la firma de los convenios como un avance para la disciplina y aseguró que continuarán gestionando herramientas destinadas a las instituciones. “Me parece que es bastante productivo para el crecimiento del futsal de la Liga Sanjuanina”, concluyó.