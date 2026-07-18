A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Scaloni volvió a jugar su propio partido. Durante los primeros minutos del último entrenamiento abierto a la prensa, el entrenador realizó un llamativo reparto de pecheras que desató todo tipo de especulaciones sobre la formación que pondrá este domingo en el MetLife Stadium.

La práctica, desarrollada en el Red Bulls Performance Center, comenzó con casi 45 minutos de demora debido a una tormenta eléctrica que obligó a modificar los tiempos previstos. Una vez que mejoraron las condiciones climáticas, el plantel salió rápidamente al campo para completar una sesión que estuvo marcada por la urgencia.

Tras los ejercicios físicos y el tradicional "loco", Scaloni tomó 13 pecheras naranjas y comenzó a repartirlas entre distintos futbolistas. Lionel Messi, Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada fueron algunos de los elegidos, mientras que otros habituales como Nahuel Molina, Lautaro Martínez, Nicolás González y José Manuel López quedaron inicialmente sin recibir una.

La escena llamó la atención porque ocurrió justo antes de que finalizara el acceso permitido para la prensa. Apenas concluyó el reparto, los periodistas fueron retirados del predio y el entrenamiento continuó a puertas cerradas.

El gesto abrió un interrogante inmediato: ¿Scaloni mostró parte del equipo titular o simplemente buscó despistar a España? La incógnita tomó aún más fuerza teniendo en cuenta que el propio entrenador había reconocido el viernes que todavía no había podido probar variantes debido a la ajustada agenda y a las complicaciones climáticas.

"Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Fue un entrenamiento extraño y rápido, así que no pudimos probar nada", había explicado el DT en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió que esperaría hasta último momento para evaluar el estado físico de algunos jugadores.

Por eso, el reparto de pecheras alimentó múltiples hipótesis. Una de ellas apunta a un posible ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho. Otra posibilidad es la aparición de Giovani Lo Celso desde el arranque, mientras que también quedó abierta la duda sobre quién acompañará a Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha.

Como suele ocurrir en los partidos decisivos, Scaloni mantuvo el misterio hasta el final. Recién una hora y media antes del inicio de la final, cuando la FIFA publique las formaciones oficiales, se sabrá si el llamativo movimiento del entrenador fue un anticipo de sus planes o simplemente una estrategia para sembrar incertidumbre en el rival.