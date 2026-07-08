El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una escena que generó preguntas. En el minuto 93, después del tercer gol de la Selección Argentina convertido por Enzo Fernández, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos en forma de aspa a la altura de las muñecas frente al árbitro francés François Letexier.

Lejos de tratarse de un gesto espontáneo, la señal forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar presuntos actos de racismo durante un partido. Según el cuerpo técnico egipcio, la protesta estuvo relacionada con supuestos gestos discriminatorios provenientes de un sector de la platea cercana al banco de suplentes.

Tras realizar la seña, Hassan recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro, en medio de un cierre marcado por las protestas del conjunto africano.

El episodio ocurrió en el cierre del encuentro entre Argentina y Egipto.

El gesto que activa el protocolo contra el racismo

La señal de brazos cruzados en forma de aspa fue incorporada por la FIFA como un mecanismo visual para que jugadores, entrenadores y oficiales puedan comunicar de inmediato un presunto hecho de racismo al árbitro.

El protocolo fue aprobado por unanimidad durante el 74.º Congreso de la FIFA, realizado en Bangkok en mayo de 2024, como parte de la Iniciativa Global Contra el Racismo. Su primera utilización oficial se produjo en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024.

El objetivo es que cualquier persona dentro del campo pueda advertir una situación discriminatoria sin necesidad de interrumpir el juego con explicaciones verbales.

Cómo funciona el protocolo de la FIFA

Cuando el árbitro recibe esa señal, puede poner en marcha un procedimiento de tres etapas, según la gravedad de la situación.

En primer lugar, puede detener el encuentro y realizar una advertencia pública al estadio. Si los hechos continúan, está facultado para suspender temporalmente el partido. Como última medida, puede decidir la suspensión definitiva del encuentro.

El Código Disciplinario de la FIFA también contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los cinco millones de francos suizos por casos de abuso racista y obliga a todas las federaciones afiliadas a aplicar este procedimiento.

Las declaraciones de Hossam Hassan

Tras la derrota por 3-2, el entrenador egipcio cuestionó el arbitraje y apuntó contra la organización del torneo durante la conferencia de prensa, aunque no hizo referencia al gesto antirracismo.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó.

Además, sostuvo que "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro" y también criticó el horario en el que se disputó el partido en Atlanta.

Mientras tanto, la Selección Argentina ya dejó atrás los octavos de final y se prepara para enfrentar a Suiza el próximo sábado 11 de julio, desde las 22, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.