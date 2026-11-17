La final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense podría disputarse en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el próximo miércoles 2 de diciembre. El escenario de Rosario Central se posicionó como el principal candidato, luego de que Córdoba y Mendoza quedaran descartadas para albergar el encuentro.

La organización del certamen definirá este viernes la sede oficial del partido que consagrará al nuevo campeón federal. Detrás de Rosario aparece el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, como primera alternativa.

Las opciones para la final

En caso de que no prospere la opción rosarina ni la santiagueña, la última posibilidad en carpeta es el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona, de La Plata. Sin embargo, ese escenario tiene compromisos previstos para el cierre del año.

El estadio platense volverá a abrir sus puertas el domingo 29 de noviembre, luego de un proceso de remodelación que se extendió durante tres años. Allí, la Selección Argentina femenina enfrentará a Alemania en un amistoso internacional como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Además, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional designó ese escenario para la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre. Por ese motivo, Rosario aparece como la alternativa mejor posicionada para recibir el partido entre Boca y Platense.