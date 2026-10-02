El ginecólogo condenado por abuso sexual Miguel Antonio Maza regresó a Jáchal para cumplir prisión domiciliaria y, según relató su abogado defensor, Leonardo Miranda, fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de vecinos y allegados.

Maza dejó el Penal de Chimbas luego de que el Tribunal de Impugnación le concediera, por mayoría, el arresto domiciliario. Al llegar a su vivienda, varias personas se acercaron para saludarlo y expresarle su respaldo.

Miranda contó que durante esa tarde y también en la jornada siguiente numerosos vecinos concurrieron al domicilio. Según su relato, en un momento Maza salió a la terraza de la casa y fue recibido con aplausos y saludos por quienes se encontraban en el lugar.

Leonardo Miranda, abogado del ginecólogo Maza

El ginecólogo había sido condenado a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. Tras conocerse la sentencia, el pasado 4 de septiembre se dispuso su prisión preventiva y fue trasladado al Penal de Chimbas.

La defensa, que Miranda asumió el 5 de septiembre, apeló esa medida y solicitó inicialmente la libertad de Maza mientras permanecieran abiertas las vías recursivas contra la condena. El abogado sostuvo que no existían elementos concretos que permitieran considerar que podía fugarse o entorpecer el proceso.

Como planteo subsidiario, pidió que se le concediera la prisión domiciliaria por cuestiones vinculadas con su estado de salud.

El Tribunal de Impugnación rechazó el pedido de libertad, pero hizo lugar al arresto domiciliario. Según explicó Miranda, la jueza Ana Lía Larrea y el juez Heredia Zaldo votaron a favor de esa modalidad, mientras que el juez Caballero acompañó el planteo de la defensa respecto de la libertad.

De esta manera, Maza dejó el Penal de Chimbas y continuará cumpliendo la medida en su domicilio de Jáchal. La resolución no modifica la condena dictada en su contra, que todavía puede ser revisada por instancias superiores.

La defensa prepara ahora la apelación contra la sentencia definitiva. Miranda adelantó que buscará revertir la condena y obtener la absolución de Maza, al considerar que durante el juicio se realizó una valoración errónea de parte de la prueba.

El abogado cuestionó algunos testimonios, pericias y declaraciones técnicas de profesionales de la salud que participaron del debate. También sostuvo que se incorporaron pruebas que, a criterio de la defensa, no debieron ingresar al juicio, mientras que otros elementos que pretendían utilizar para sostener la posición de Maza no fueron admitidos.

Otro de los planteos apunta a tres personas que declararon durante el juicio y que, según Miranda, habían realizado denuncias contra Maza en otros expedientes. El defensor afirmó que dos de esas causas terminaron con sobreseimientos y que una tercera denuncia, presentada en mayo de 2026, se encontraría prescripta.

Sobre este último expediente, Miranda aseguró que presentó un planteo ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar la prescripción de la acción y el archivo de la causa.

El abogado también cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que, a su criterio, se habría incumplido el deber de objetividad previsto en el artículo 105 del Código Procesal Penal. Consideró que no correspondía utilizar como prueba testimonios vinculados a expedientes cuya situación procesal ya había sido resuelta o que, según su planteo, se encontraban prescriptos.

La defensa dispone de 10 días hábiles para presentar el recurso contra la sentencia, luego de que el lunes 28 de septiembre se conocieran los fundamentos de la condena.

Mientras avanza esa instancia, Maza permanecerá bajo prisión domiciliaria en Jáchal.