La Fiesta Nacional del Sol 2026 tiene postales que llaman la atención de quienes recorren el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Entre las luces, los stands y la gran cantidad de visitantes que disfrutan de cada jornada, hay un protagonista que sobresale desde las alturas: el globo de GRUPO HUARPE.

Con su estructura blanca y el logo del medio sanjuanino, el globo se destaca en medio del predio y ofrece una imagen diferente de la celebración. Está ubicado en el sector de la feria, justo al lado del Velódromo Vicente Alejo Chancay. Su tamaño y ubicación permiten distinguirlo entre los distintos espacios, especialmente durante la noche, cuando las luces de los stands y los sectores gastronómicos transforman el paisaje.

Desde una vista panorámica, el globo se impone sobre el movimiento de la Fiesta Nacional del Sol. Debajo, cientos de personas recorren los espacios, visitan los puestos y disfrutan de las propuestas que forman parte de esta edición.

Así, HUARPE también dice presente en una de las celebraciones más importantes de San Juan, con una imagen que se suma a las postales de la fiesta y que acompaña la cobertura especial del medio durante las tres jornadas.