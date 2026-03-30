El gobernador anunció un nuevo sorteo del IPV durante el 2026

Durante la entrega del barrio Solares del Sur en Sarmiento, el mandatario anunció que habrá una nueva instancia de adjudicación de viviendas, aunque sin brindar precisiones sobre cuándo se realizará ni cuántas unidades se sortearán. Además, se comprometió a superar las 1.400 viviendas entregadas el año pasado, en un contexto de recursos reducidos.

En el marco de la entrega del barrio Solares del Sur, en el departamento Sarmiento, el gobernador de San Juan confirmó una noticia que genera expectativa en cientos de familias que esperan acceder a su casa propia. Durante el acto, el mandatario provincial adelantó que se llevará a cabo un nuevo sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aunque no precisó fecha ni la cantidad de unidades que se pondrán en juego. Asimismo, aseguró que la gestión superará las 1.400 viviendas entregadas durante el año pasado, una cifra récord para la administración.

El anuncio se dio en un contexto de fuerte defensa de la obra pública como motor de la economía provincial. Al ser consultado sobre la continuidad de los sorteos, el gobernador fue contundente: “Sí, por supuesto que sí. A ver, es parte de nuestro desarrollo de nuestras políticas públicas. Esto es una política pública, una política que tiene que tener el Estado”.

El mandatario, quien se definió como un “ferviente y convencido hombre que cree en la obra pública”, explicó el impacto multiplicador que genera cada inversión en viviendas. “Yo sé que a través de esa obra pública hay trabajo, hay familias y se conservan las que existen, se generan nuevas fuentes de trabajo”, argumentó.

Además, destacó que la construcción involucra a una amplia cadena de sectores productivos locales: “genera un espacio donde trabajan muchos sectores: del ingeniero que lo planifica o el arquitecto que lo planifica, el ingeniero que lo diseña, los proveedores que trabajan, los obreros que están trabajando y todo lo que significa. Atrás de todo eso hay trabajo, hay empleo y si hay empleo hay dignidad”.

Enfatizando el valor social de la gestión, añadió: “la dignidad que lleva, por supuesto, el pan de todos los días a la casa a cada persona que con su trabajo puede sostenerla”.

Consultado puntualmente sobre si se espera superar la cantidad de viviendas entregadas en el período anterior, la respuesta fue afirmativa: “Sí, vamos a superar el número de las casas que hicimos el año anterior”. Cabe recordar que durante 2025 se entregaron 1.400 viviendas, un volumen que el gobernador se comprometió a dejar atrás en el presente ejercicio. Sin embargo, en sus declaraciones no trascendieron mayores detalles sobre el próximo sorteo del IPV, ya que el mandatario no especificó ni la fecha en la que se realizará ni la cantidad de viviendas que se sortearán.

El gobernador contextualizó este desafío al señalar las dificultades financieras que enfrenta su administración: “Esto es muy importante porque usted recuerde que yo administro un 40% menos de lo que administraban gestiones anteriores y también significa lo importante como pilar fundamental que tiene este gobierno en materia no solo de vivienda, insisto, en todo lo que es la obra pública en general”.

Los sorteos del IPV en la gestión de Orrego

Hasta marzo de 2026, la gestión de Marcelo Orrego ha realizado dos sorteos públicos de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Ambos se llevaron a cabo durante el año 2025 bajo una modalidad de recuperación de unidades vacantes o no adjudicadas previamente. El primer sorteo, realizado en julio de 2025, permitió adjudicar 219 viviendas distribuidas en seis departamentos, en un proceso que contó con la inscripción de más de 42.000 familias. Posteriormente, en septiembre del mismo año, se llevó a cabo un segundo sorteo en el que se adjudicaron 344 viviendas adicionales, alcanzando un total de siete departamentos y con la participación de más de 28.000 familias.

Proyecciones y entregas

Es importante distinguir entre los sorteos, orientados a viviendas vacantes o recuperadas, y las entregas de barrios que ya tenían adjudicatarios previos o se encontraban en ejecución. Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, se han entregado casi 2.500 casas, de las cuales 1.012 unidades se completaron solo durante 2024. Para el corriente año, el Gobierno de San Juan proyecta entregar entre 1.500 y 1.600 viviendas, lo que representaría un nuevo récord. En cuanto a los nuevos sorteos, se estima la posibilidad de una nueva instancia de adjudicación para la segunda mitad de 2026, aunque ello dependerá de la disponibilidad de fondos provinciales.

Con la confirmación realizada por el gobernador en Sarmiento, el IPV se prepara para lanzar en los próximos meses una nueva instancia de adjudicación, aunque resta aguardar definiciones oficiales sobre los plazos y el alcance de la convocatoria. La política habitacional se reafirma como uno de los ejes centrales de la gestión provincial, con la meta de superar el récord de 1.400 viviendas alcanzado en 2025 y alcanzar las 1.600 unidades proyectadas para el presente año.