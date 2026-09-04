El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participará el martes 8 del décimo Foro PyMEs Italia-América Latina 2026, donde expondrá en un panel sobre minerales críticos junto a otros mandatarios provinciales. La actividad se desarrollará entre el lunes 7 y el martes 8 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, con eje en energía, minería e internacionalización productiva.

El encuentro reunirá a más de 500 industriales, cámaras sectoriales, entidades públicas y representantes del sector productivo, según informó la organización.

La agenda provincial tendrá su principal desarrollo el martes. El bloque "Minerales críticos y desarrollo federal" contará con la participación de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy. De acuerdo con la información difundida, el debate estará centrado en oportunidades de inversión local y en el intercambio con representantes de empresas mineras.

Para provincias con actividad extractiva, ese tipo de paneles funciona como espacio de presentación de proyectos, disponibilidad de recursos y necesidades de infraestructura asociadas a la cadena productiva.

Antes de ese bloque, se desarrollará el panel "Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor", con las exposiciones de Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, además de una disertación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La organización del foro está a cargo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA). Ambas entidades remarcaron el carácter federal de la actividad y señalaron que la elección de la Argentina como sede refleja la relevancia y diversidad de su entramado productivo, con presencia en sectores que abastecen a casi todas las cadenas de valor del país.

El foro comenzará el lunes 7 a las 13, con la apertura institucional a cargo de Elio Del Re, presidente de ADIMRA, y Giorgio Silli, secretario general del IILA. Durante esa primera jornada se realizarán rondas de negocios bilaterales y workshops sobre internacionalización, financiamiento y casos de cooperación tecnológica.

El martes al mediodía se prevé la sesión de alto nivel "Foro Pymes – Misión CONFINDUSTRIA", con la participación de los cancilleres Pablo Quirno y Antonio Tajani, junto al ministro italiano de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara.

La participación de Orrego en el panel de minerales críticos se da en un contexto donde San Juan busca posicionarse como proveedor de cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética. La provincia tiene seis de los diez proyectos de cobre más importantes del país en etapa avanzada de exploración, con inversiones proyectadas por más de 30.000 millones de dólares.