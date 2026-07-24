El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de presentar un cuadro compatible con un problema coronario mientras se encontraba en la Capital Federal para cumplir con una agenda oficial.

El mandatario había viajado a Buenos Aires con el objetivo de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero durante su estadía comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho acompañado de sudoración, por lo que fue trasladado al centro de salud para su evaluación.

Según informó el Hospital Italiano en un parte médico, Jaldo ingresó con un cuadro de intenso dolor precordial y sudoración. Tras realizarle estudios de laboratorio e imágenes, los especialistas sospecharon que se trataba de una angina inestable y decidieron practicar una cinecoronariografía para determinar el estado de sus arterias coronarias.

El parte médico de Osvaldo Jaldo. (Foto: Gobierno de Tucumán)

El estudio permitió detectar una estenosis, es decir, un estrechamiento significativo, en una rama de la arteria coronaria derecha. Ante ese diagnóstico, el equipo médico realizó una angioplastia con la colocación de un stent, una pequeña malla metálica que mantiene abierta la arteria y restablece el flujo normal de sangre hacia el corazón.

Una vez finalizada la intervención, el hospital informó que el gobernador presenta una buena evolución postoperatoria y continuará internado para permanecer bajo observación médica.

Hasta el momento no trascendió cuánto tiempo demandará su recuperación ni cuándo podrá retomar su agenda institucional. Tampoco se informaron modificaciones oficiales respecto de las actividades previstas para los próximos días.

Qué es una cinecoronariografía

La cinecoronariografía es un estudio que permite observar el estado de las arterias coronarias mediante la inyección de un medio de contraste y la obtención de imágenes con rayos X. Su objetivo es detectar obstrucciones o estrechamientos que puedan comprometer el flujo sanguíneo hacia el corazón.

En el caso de Jaldo, el procedimiento permitió identificar la obstrucción y actuar de inmediato mediante una angioplastia con colocación de un stent, una técnica habitual para tratar este tipo de lesiones coronarias y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.