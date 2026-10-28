Una fuente del Gobierno nacional aseguró que Javier Milei conocía y coordinó con la administración de Donald Trump el operativo que permitió a Flávio Bolsonaro salir de Brasil y viajar a Estados Unidos a través de la Argentina. La revelación se conoció este miércoles, después de que Migraciones confirmara el paso del excandidato presidencial brasileño por Puerto Iguazú.

"Milei estaba al tanto, pero el resto no. Trabajó en coordinación con Trump", declaró un funcionario bajo reserva de identidad a la Agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento, no hubo una explicación pública detallada de la Casa Rosada sobre el alcance de esa cooperación.

Bolsonaro, derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva, salió de Brasil pese a una orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que le prohibía abandonar el país y exigía entregar sus pasaportes. La medida se dictó en una investigación por presunto lavado de dinero, acusaciones que el senador niega.

El recorrido por Misiones y el vuelo a Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro cruzó el puente internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. El paso une Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.

A las 23:30, la familia abordó un avión privado de Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. Tras una escala en esa ciudad, la aeronave llegó el miércoles a Miami, según los registros de vuelo.

Migraciones sostuvo que los cuatro ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales para hacerlo. Esa constatación administrativa no resuelve, por sí sola, si se incumplió la restricción judicial impuesta en Brasil.

El rol de Santiago Caputo y la reserva del operativo

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, gran parte del Gabinete desconocía el plan. La difusión de mensajes de militantes libertarios que atribuían la operación al asesor presidencial Santiago Caputo habría generado malestar entre funcionarios que pretendían mantenerla en reserva.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, había desmentido versiones que circulaban sobre el traslado. Otros medios, como Letra P e Infobae, también informaron sobre la colaboración argentina, aunque la coordinación directa con Trump surge de fuentes gubernamentales que no fueron identificadas públicamente.

La reserva alrededor de la operación también provocó versiones contradictorias sobre el recorrido del dirigente brasileño, ya que inicialmente se había mencionado una posible salida por Paraguay.

Una nueva tensión con Brasil

La salida ocurrió pocos días después de que Lula consiguiera su reelección frente a Bolsonaro. Además de las diferencias políticas entre los gobiernos, el episodio incorpora un nuevo foco de tensión diplomática por el tránsito de un dirigente alcanzado por una decisión de la Justicia brasileña.

Según el reporte de Noticias Argentinas, la Casa Rosada todavía no había definido si concedería un eventual pedido de asilo al excandidato presidencial.

Mientras tanto, la confirmación del paso de Bolsonaro por territorio argentino y las declaraciones sobre el entendimiento entre Milei y Trump abrieron nuevos interrogantes sobre el nivel de participación del Gobierno nacional en el operativo.