La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para principios de noviembre, comienza a tomar forma y podría modificar incluso la actividad habitual del país durante esos días. El Gobierno nacional analiza la posibilidad de decretar un asueto durante la visita, una medida que, de concretarse, sería anunciada poco antes del arribo del Sumo Pontífice.

La posibilidad comenzó a evaluarse en medio de los preparativos oficiales para recibir al líder de la Iglesia Católica. Este martes se realizó en Casa Rosada la primera reunión formal entre representantes del Gobierno, la Iglesia y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar sobre la organización.

El encuentro fue encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de ministros nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Uno de los puntos que comenzó a tomar fuerza es la magnitud que podrían alcanzar las actividades públicas. Las celebraciones principales serían al aire libre y los organizadores calculan que podrían convocar hasta un millón de personas en cada encuentro, lo que demandará importantes operativos de seguridad y logística.

León XIV se reuniría con Javier Milei

Otro de los momentos importantes de la visita sería un encuentro entre el Papa y el presidente Javier Milei.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó que esa reunión prácticamente se descuenta por el carácter institucional de la llegada de León XIV.

“Es además un jefe de Estado, seguramente tenga un encuentro con Javier Milei”, señaló García Cuerva, quien remarcó que se tratará de una visita de alcance nacional.

La agenda definitiva todavía no está cerrada. El próximo 30 de agosto llegará al país una segunda avanzada de la Santa Sede, que tendrá como misión recorrer los lugares propuestos y evaluar las condiciones para cada actividad.

Hasta el momento se analizan encuentros multitudinarios en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en territorio bonaerense; y el predio de FADEA, en Córdoba.

También apareció la posibilidad de incorporar una visita al Cotolengo de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Un posible homenaje al papa Francisco

La visita también podría tener un momento especialmente emotivo para los argentinos. Desde la Iglesia consideran muy probable que León XIV realice algún tipo de homenaje al papa Francisco, aunque todavía no está definida la modalidad.

“Nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco”, indicaron fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Francisco, primer pontífice argentino y latinoamericano, podría ocupar así un lugar destacado dentro del recorrido de su sucesor por el país.

Además, desde la Iglesia no descartan que León XIV aproveche su estadía para referirse a la realidad social, política o económica argentina. Destacaron, en ese sentido, su conocimiento de América Latina por los años que pasó como misionero en Perú.

Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, mientras que los integrantes de su delegación permanecerán en un hotel cercano para facilitar la logística y los traslados.

Con la organización todavía en marcha, la llegada de la avanzada vaticana a fines de agosto será determinante para terminar de definir el itinerario, los actos multitudinarios y otros aspectos de una visita que tendrá al país como centro de la atención internacional.