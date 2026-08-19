El Gobierno nacional analiza otorgar un aumento salarial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, luego de los reclamos que se acumularon en los últimos meses por el deterioro de los ingresos del personal uniformado.

La posibilidad de una actualización fue uno de los temas abordados este martes durante la reunión de la Mesa Política que se realizó en la Casa Rosada. El Ejecutivo todavía no definió el porcentaje ni la fecha exacta de aplicación, aunque la expectativa es avanzar con una decisión durante los próximos días.

La eventual mejora alcanzaría a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También incluiría a los efectivos de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad, actualmente conducido por Alejandra Monteoliva.

Reclamos por la pérdida de poder adquisitivo

El planteo salarial surge en un contexto de preocupación dentro de las fuerzas por la pérdida de poder adquisitivo y el nivel de los ingresos.

En el Gobierno reconocen la necesidad de revisar la situación y analizan distintas alternativas presupuestarias para determinar el alcance que podría tener la recomposición. Entre los sectores uniformados también existe preocupación por el endeudamiento de parte del personal y por la necesidad de complementar los salarios con otras actividades.

La situación de las Fuerzas Armadas arrastra además una discusión salarial previa. En enero de 2024, la administración de Javier Milei decidió postergar las últimas dos cuotas del proceso de jerarquización salarial que había comenzado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Desde entonces, los integrantes de las Fuerzas Armadas recibieron las actualizaciones generales correspondientes a los empleados de la Administración Pública Nacional. En julio de este año, además, se amplió el acceso al suplemento por título universitario para el personal militar.

El análisis dentro del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo este martes reuniones con integrantes de su equipo para analizar cuestiones vinculadas con el presupuesto de la cartera.

El funcionario estuvo en la Casa Rosada mientras avanzaban las conversaciones sobre una posible recomposición salarial para el personal militar.

La discusión también se da después de una actualización aplicada en julio a las escalas del personal de las Fuerzas Armadas, que siguió los criterios salariales utilizados para otros trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Una medida todavía sin porcentaje definido

Por el momento, el Gobierno no estableció cuánto sería el aumento ni cuándo comenzaría a regir.

La definición deberá contemplar el impacto presupuestario de una recomposición que alcanzaría a las tres Fuerzas Armadas y a las fuerzas federales de seguridad.

La eventual actualización forma parte de una agenda más amplia que el oficialismo discutió en la Casa Rosada y que también incluye distintos proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

Mientras continúan las conversaciones, los efectivos deberán esperar una definición oficial sobre el porcentaje y las condiciones de la nueva recomposición salarial.