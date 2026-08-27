El Gobierno de San Juan anticipa un escenario más favorable para los productores agrícolas en materia de disponibilidad de agua. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que actualmente ya se está entregando un volumen superior al que había sido acordado con los regantes y adelantó que las condiciones para la próxima temporada podrían mejorar considerablemente.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Fernández explicó que el coeficiente de entrega de agua vigente supera al establecido durante las negociaciones realizadas a fines de marzo, cuando el sector productivo atravesaba un escenario marcado por la sequía y la preocupación por los recortes.

“Ya de hecho se está erogando más agua que la que había sido convenida”, afirmó el funcionario.

Según explicó, el incremento se está dando de acuerdo con el panorama actual y en coordinación con los regantes.

El ministro también anticipó: “Seguramente vamos a tener muchos menos días de corta”, aunque aclaró que todavía no puede establecerse cuál será el esquema definitivo.

La principal razón del cambio en las expectativas es la importante acumulación de nieve registrada durante este invierno. Las previsiones indican que el volumen de agua disponible para el próximo verano podría aumentar de manera considerable.

En este sentido, Fernández señaló que todo dependerá de la estimación final de escurrimiento del río San Juan. De acuerdo con las proyecciones mencionadas por el funcionario, la cantidad de agua que podría llegar a los ríos sería muy superior a la registrada durante el actual año hídrico.

El titular de Hidráulica, José María Ginestar, había anticipado que el caudal del río San Juan podría aumentar entre dos y tres veces respecto de lo habitual. Fernández, por su parte, sostuvo que, a partir de la nieve acumulada, se prevé “al menos triplicar” la erogación registrada durante el año en curso.

El escenario representa un cambio importante respecto de marzo. En ese momento, después de semanas de negociaciones y protestas de los regantes del Valle de Tulum, el Consejo de Hidráulica fijó un volumen de 678 hectómetros cúbicos (Hm³) para la distribución de agua a través de los canales de riego hasta septiembre.

Ahora, las autoridades evalúan cómo aprovechar de la mejor manera la mayor disponibilidad que podría registrarse. Fernández explicó que incluso podría ser necesario modificar la modalidad de distribución para gestionar el recurso de acuerdo con el volumen que finalmente ingrese al sistema.

El nuevo esquema todavía no está definido. El pronóstico hídrico de San Juan se presenta habitualmente a fines de septiembre o principios de octubre y será el dato clave para determinar la cantidad de agua disponible y establecer cómo se distribuirá entre los productores.

De confirmarse las previsiones, el próximo ciclo podría comenzar con un panorama mucho más favorable para el sector agrícola, con mayor disponibilidad de agua y menos restricciones para el riego.