El Gobierno nacional avanzó con una nueva reestructuración de los Registros del Automotor en todo el país, que alcanza a casi 400 dependencias. La medida contempla la unificación de oficinas, la supresión de registros y el cierre definitivo de otros que ya habían sido eliminados administrativamente.

La decisión quedó oficializada este lunes 31 de agosto mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

Uno de los principales cambios será la unificación de 368 unidades registrales que actualmente funcionan bajo responsables que tienen a su cargo más de una dependencia. Según explicó el Gobierno, se detectaron casos en los que una misma persona se desempeñaba como encargado titular de un Registro y, al mismo tiempo, como interventor de otros.

De esta manera, las competencias de distintas oficinas pasarán a concentrarse bajo una misma estructura. La reorganización permitirá que las 368 unidades involucradas queden concentradas en 288 operaciones.

Cuáles son los Registros que cerrarán

Además de las unificaciones, la resolución dispuso la supresión de 14 Registros del Automotor que se encuentran intervenidos. Las dependencias están ubicadas en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Tucumán.

A esto se suman otros 13 registros cuya supresión había sido ordenada mediante resoluciones de 2024 y 2025, pero que todavía continuaban funcionando. Ahora tendrán un plazo de 30 días hábiles para concretar su cierre operativo.

Así, en la práctica, son 27 las dependencias alcanzadas por cierres: 14 que se suprimen mediante la nueva resolución y otras 13 cuya eliminación ya había sido dispuesta anteriormente.

La decisión se enmarca en el proceso iniciado por el Gobierno para modificar el funcionamiento del sistema registral automotor. Según los fundamentos oficiales, el objetivo es simplificar la estructura, avanzar con la digitalización y concentrar las funciones registrales para utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.