El Gobierno nacional oficializó una nueva desregulación orientada a mejorar la competitividad del comercio exterior. A través del Decreto 690/2026, modificó el régimen que regula los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales del país, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los costos logísticos para las operaciones de importación y exportación.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, quien sostuvo que el sistema vigente imponía barreras de ingreso que limitaban la competencia y encarecían el servicio. Según explicó, el nuevo esquema busca facilitar el acceso de más prestadores y simplificar el funcionamiento del sector.

Entre los principales cambios, el decreto establece que los usuarios podrán contratar libremente a los prácticos habilitados, mientras que la Prefectura Naval Argentina llevará un registro abierto de profesionales, sin límites en la cantidad de inscriptos. Además, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fijará tarifas máximas que incluirán todas las tareas del servicio para evitar cargos adicionales no autorizados.

La normativa también flexibiliza las condiciones para el traslado de prácticos, amplía los casos en los que los buques podrán quedar exentos de contratar este servicio y elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, una situación que, según el Gobierno, incrementaba innecesariamente los costos para los operadores.

Sturzenegger afirmó que la intención es convertir a los ríos argentinos en "una autopista para el desarrollo" y no en un sistema con regulaciones que, a su criterio, dificultan el comercio. La medida se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante las últimas semanas para simplificar trámites, reducir costos y facilitar las exportaciones e importaciones.