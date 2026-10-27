El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto minero MARA al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, de la empresa suiza Glencore, está ubicada en Catamarca y contempla una inversión de 6.394 millones de dólares para la extracción a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno. El dato no es menor para San Juan: la misma compañía impulsa el proyecto El Pachón en la provincia, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares para su primera fase.

El proyecto MARA integra el desarrollo de Agua Rica con Minera Alumbrera. Según el plan de inversión presentado por la compañía, el inicio de la construcción está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que la producción comenzaría en octubre de 2031, con una vida útil estimada de 23 años. Durante las etapas de construcción y operación, se estima que generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

En cuanto a los volúmenes de producción, el desarrollo contempla el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción promedio anual de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre, con oro, plata y molibdeno asociados. A lo largo de la vida útil de la mina, la empresa proyecta producir 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno.

El impacto en proveedores locales

Entre las condiciones evaluadas para la aprobación, la compañía declaró una inversión de 3.310 millones de dólares en activos computables, dentro de un desembolso total proyectado de 6.393,6 millones. Además, comprometió inversiones por 771,5 millones de dólares durante los dos primeros años, en cumplimiento del requisito que establece alcanzar al menos el 40% del monto mínimo de inversión exigido para ese período.

Uno de los puntos más relevantes del plan es el compromiso con la cadena de valor local. Según la documentación presentada, el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las distintas etapas del proyecto corresponderá a empresas locales. Este porcentaje está muy por encima del mínimo del 20% establecido por el régimen.

El Pachón, la apuesta de Glencore en San Juan

El texto oficial también menciona el otro proyecto de la compañía en el país. Se trata de El Pachón, ubicado en San Juan, que contempla una inversión de 9.500 millones de dólares para su primera fase durante la próxima década. El yacimiento cuenta con recursos minerales estimados en aproximadamente 6.000 millones de toneladas, lo que lo posiciona como uno de los activos de cobre más grandes del país.

"Confío en que el sector minero puede ser un importante contribuyente a la economía argentina, y que los proyectos de El Pachón y Agua Rica respaldan la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo", había dicho Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

En tanto, el CEO global de Glencore, Gary Nagle, destacó las condiciones del país frente a sus competidores durante la Argentina Week en París. "Cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras", aseguró. Además, remarcó la necesidad de estabilidad económica para que la compañía pueda invertir entre 14.000 y 20.000 millones de dólares en la próxima década.