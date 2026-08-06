El Gobierno aseguró un seguimiento total de los fondos que aportará Vicuña

El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, destacó en Radio Estación Claridad el alcance del acuerdo firmado entre la Provincia y Vicuña Corp, mediante el cual la empresa realizará un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura. El funcionario remarcó que el desembolso representa un hecho "histórico" y aseguró que el monto equivale a prácticamente un presupuesto anual destinado a obra pública en la provincia.

Durante una entrevista radial, Gutiérrez explicó que el dinero no constituye un préstamo, por lo que no deberá ser reintegrado por la Provincia ni podrá compensarse con futuras regalías o aportes al fideicomiso minero.

"Es un aporte fijo, no reembolsable y que tampoco se compensa con regalías", afirmó el ministro.

Un fideicomiso para obras

El titular de Economía detalló que los recursos serán administrados a través de un fideicomiso con un objetivo específico: financiar obras públicas vinculadas al desarrollo de la provincia.

Entre los proyectos previstos mencionó infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, además de otras iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad de la economía sanjuanina. También destacó que el mecanismo permitirá garantizar la trazabilidad de los recursos y la transparencia en su utilización.

"Vamos a tener una trazabilidad perfecta del destino de los fondos", sostuvo.

Seguridad jurídica

Gutiérrez explicó que el acuerdo será enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica tanto a la Provincia como a la empresa.

Según indicó, el convenio pone fin a la controversia originada por la Declaración de Impacto Ambiental de 2022 respecto del esquema de aportes, estableciendo reglas claras durante toda la vida útil del proyecto minero.

El funcionario agregó que el destino de los fondos ya quedó establecido en el propio acuerdo y que no podrá modificarse en futuras administraciones.

Un antecedente para la minería

Para el ministro, el convenio marcará un precedente para los próximos desarrollos mineros de San Juan y representa una señal de confianza para los inversores.

"Este es un antecedente que va a sentar precedentes para toda la actividad minera", expresó.

Además, sostuvo que el aporte demuestra que la minería provincial "deja de ser una promesa" y comienza a consolidarse como una realidad capaz de impulsar el crecimiento económico.

Perspectivas económicas

Consultado sobre la situación económica, Gutiérrez señaló que observa los primeros indicadores de recuperación de la actividad. Explicó que, luego de varios meses con caídas reales en la recaudación del IVA, julio registró un leve crecimiento interanual.

El ministro consideró que esa mejora podría consolidarse durante el segundo semestre, aunque anticipó que será un proceso gradual. También recordó que, si finalmente la Provincia concreta la colocación de bonos autorizada por hasta 600 millones de dólares, esos recursos se sumarán al aporte de Vicuña para potenciar la inversión en infraestructura.