Viajar en avión en Argentina será más caro a partir de la actualización de una de las tasas que integran el precio final de los pasajes. El Gobierno nacional dispuso un fuerte incremento en la tasa de seguridad aeroportuaria, un cargo destinado a financiar sistemas de control, tecnología y seguridad en los aeropuertos del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 258/2026 y establece un aumento particularmente significativo para los vuelos de cabotaje. La tasa pasó de $20 a $6.500 por pasajero, lo que representa una suba superior al 500% y que se trasladará directamente al valor de los tickets aéreos.

En el caso de los vuelos regionales, el cargo se actualizó de US$4,42 a US$5 por pasajero, mientras que para los servicios internacionales pasó de US$8 a US$9. Aunque el impacto porcentual es menor en estas rutas, también se verá reflejado en el precio final que pagan los viajeros.

Según explicaron desde el Gobierno, la actualización responde a la necesidad de corregir valores que permanecían prácticamente congelados desde hace años y de garantizar inversiones en infraestructura, fiscalización, tecnología y servicios vinculados a la seguridad operacional del sistema aeronáutico.

Distintos actores del sector advirtieron que el mayor efecto se sentirá en los vuelos domésticos y en las tarifas promocionales, donde el peso de las tasas representa una porción más importante del valor total del pasaje. Algunas estimaciones privadas indican que determinados vuelos internos podrían registrar aumentos de hasta el 10%.

La modificación se suma a otros factores que vienen presionando sobre los costos de la actividad aerocomercial, entre ellos el encarecimiento internacional del combustible de aviación y diversos ajustes tarifarios aplicados durante los últimos meses.

Con esta actualización, quienes compren pasajes deberán afrontar un mayor costo en concepto de seguridad aeroportuaria, un componente que se incorpora automáticamente al precio final del boleto y que impactará tanto en vuelos nacionales como internacionales.